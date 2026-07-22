Jak zarządcy obiektów przekuwają zrównoważony rozwój w przewagę konkurencyjną

Zrównoważony rozwój jako element przewagi biznesowej

Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju są ważnym elementem budowania lojalności klientów, przyciągania talentów i wzmacniania pozycji rynkowej. W tym procesie kluczową rolę odgrywają zarządcy obiektów. To oni podejmują decyzje dotyczące wyposażenia budynków, wyboru produktów oraz organizacji codziennych procesów operacyjnych. Coraz częściej sięgają po rozwiązania, które łączą wysoką wydajność operacyjną z realnymi korzyściami dla środowiska.

Tork, światowy lider w dziedzinie profesjonalnych rozwiązań higienicznych, pokazuje, że troska o środowisko i doskonałość operacyjna mogą iść w parze. Marka, dzięki redukcji śladu węglowego swoich kluczowych produktów, przejrzystym raportom i internetowym modułom szkoleniowym pomaga klientom skutecznie ograniczać emisje dwutlenku węgla. W ostatnim czasie marka znacząco zwiększyła zakres raportowania danych dotyczących emisji CO₂ w przypadku produktów ze swojego europejskiego portfolio, jednocześnie redukując ślad węglowy kluczowych systemów nawet o 22%1.

Udoskonalony sposób pomiaru i raportowania emisji obejmuje cały cykl życia produktu – od pozyskania surowców, przez produkcję, użytkowanie i utylizację. Kompleksowe podejście zapewnia klientom dokładne dane na temat wpływu środowiskowego stosowanych rozwiązań i ułatwia podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.

- Dane dotyczące emisji CO₂ to nie tylko wskaźniki środowiskowe, lecz także sposób wspierania klientów w realizacji ich celów biznesowych. Analizujemy cały cykl życia produktu, aby identyfikować możliwości ograniczania zużycia energii i zasobów oraz redukcji odpadów. Dzięki temu korzyści płynące z naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju stanowią jednocześnie benefity dla naszych klientów - podkreśla Wojciech Nizio, Brand Activation Manager CEE, Tork.

Mniejszy ślad węglowy bez kompromisów

Od października 2025 roku w produkcji wybranych ręczników papierowych Tork, Essity wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz działania obejmujące cały cykl życia produktu pozwalają marce oferować te same niezawodne rozwiązania przy jednoczesnym obniżeniu ich wpływu na środowisko. Oto kilka przykładów i najczęściej wybieranych systemów:

redukcja emisji CO 2 dwutlenku węgla o 22% dla Tork PeakServe ® niekończących się ręczników do rąk 1

dwutlenku węgla o 22% dla Tork PeakServe niekończących się ręczników do rąk redukcja emisji CO 2 o 21% dla Tork Matic® ręczników do rąk w roli 2

o 21% dla Tork Matic® ręczników do rąk w roli ślad węglowy mniejszy o 17% dla czyściw Tork exelCLEAN ® Biobased (w porównaniu z konwencjonalnymi czyściwami) 3

Biobased (w porównaniu z konwencjonalnymi czyściwami) redukcja emisji dwutlenku węgla o 14% dla serwetek Tork Xpressnap®4

Autor: Khanchit Khirisutchalual/ Getty Images

Dane i narzędzia wspierające świadome decyzje

Ponadto platforma dla klientów - Tork Focus4 dla zrównoważonego rozwoju - została rozbudowana o nowe funkcje, które pozwalają na:

Łatwiejszy wybór produktów - dostęp do szczegółowych kart produktowych oraz infografik prezentujących korzyści środowiskowe poszczególnych rozwiązań. Dla wybranych systemów serwetek i ręczników do rąk, dostępne są również dane dotyczące emisji CO₂ w przeliczeniu na jedno użycie5, co pozwala zarządcom obiektów na bardziej rzetelne porównywanie produktów.

Łatwiejsze raportowanie - szybki dostęp do informacji niezbędnych przy przygotowywaniu ofert i przetargów. Sekcja z danymi została rozszerzona m.in. o oznaczenia środowiskowe, informacje o produktach kompostowalnych, certyfikaty niezależnych organizacji dotyczące zakładów produkcyjnych i produktów oraz potwierdzenia możliwości recyklingu, w tym klasyfikacja RecyClass.

Łatwiejsze poruszanie się w obszarze zrównoważonego rozwoju - nowe bezpłatne moduły szkoleniowe na temat europejskich regulacji i dekarbonizacji.