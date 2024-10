Lumina Park wraca do Wrocławia! Znamy temat przewodni tej bajkowej krainy iluminacji. Kiedy otwarcie?

Autor: Dawid Olszewski Lumina Park wraca do Wrocławia

Największy Park Iluminacji na Dolnym Śląsku wraca do Wrocławia! Lumina Park zaskoczy odwiedzających zupełnie nową opowieścią! Czym tym razem zaskoczy nas ta bajkowa kraina? Dlaczego warto ją odwiedzić i kiedy nastąpi otwarcie? Oto wszystkie informacje o Lumina Park Wrocław 2024.

Spis treści

Lumina Park Wrocław 2024

Już wiadomo, kiedy nastąpi otwarcie Lumina Parku we Wrocławiu oraz co będzie jego tematem przewodnim. Przedstawiciele sieci największych parków iluminacji w Polsce zdradzili szczegóły tegorocznej odsłony tego bajkowego wydarzenia.

Jak informuje spółka, tematem przewodnim będzie "Akademia Pana Kleksa". W Lumina Park na terenie Zamku Topacz będzie można odkryć tajemnice, jakie kryje bajkowa Akademia. Park iluminacji zostanie podzielony na dwie części i łącznie 19 stref tematycznych. Pierwszy etap półtorakilometrowej ścieżki zwiedzania to Akademia, w której odwiedzimy Katedrę Kleksografii czy Katedrę Gier Logicznych. Każdy zakątek parku przeniesie nas w świat pełen zagadek, zabawy i nauki.

Ponadto Pan Kleks zabierze nas też poza mury akademii. W Parku spotkamy również bohaterów innych bajek, które ożyją w blasku miliona świateł.

Tematyka ucieszy zarówno starszych, jak i młodszych odwiedzających. Dla niektórych będą to wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa, a dla wszystkich na pewno świetna okazja do wspólnej zabawy

- mówi Jan Szagdaj, prezes zarządu spółki Lumina.

Co będzie się działo w tym sezonie w Lumina Parku we Wrocławiu?

Na odwiedzających czekają całkiem nowe instalacje świetlne oraz oprawa muzyczna, w tym kultowe przeboje z „Akademii Pana Kleksa”.

Organizator zapowiedział także nową odsłonę gry terenowej. Do wzięcia udziału w przygotowanej grywalizacji wystarczy mieć ze sobą telefon i wchodząc do Parku zeskanować kod QR. Organizator we współpracy z Muzeum Motoryzacji Topacz przygotował również bilety łączone na obie atrakcje.

W bajkowej krainie, w której rzeczywistość miesza się z magią, kryje się wiele sekretów, które odkryjecie już wkrótce!

- czytamy na stronie organizatora.

Lumina Park we Wrocławiu: kiedy otwarcie? Jak dojechać? WAŻNE INFORMACJE

Otwarcie zaplanowano na 25. października 2024 roku.

Godziny otwarcia są zależne od zachodu słońca. Zostaną podane wkrótce. Pierwszego dnia (25. 10.) Park będzie otwarty od godziny 17:30.

Obiekt otwarty jest do godziny 21, ostatnie wejście odbywa się o 20:00. Uwaga! Park jest zamknięty w poniedziałki (oprócz 11.11, 30.12, 6.01).

Lumina Park Wrocław mieści się przy ul. Głównej 12 w miejscowości Ślęża. Osoby, które chcą przyjechać autem, powinny wpisać w nawigację hasło Zamek Topacz. Na terenie obiektu znajduje się darmowy parking.

Do Parku Iluminacji możesz zabrać swojego czworonoga. Bilety dostępne są na stronie bilety.zamektopacz.pl

Lumina Park - co warto wiedzieć?

Lumina Park to 12 obiektów w całej Europie. W Polsce, poza Wrocławiem, Parki zlokalizowane są również :

w Poznaniu,

w Gdańsku,

w Lublinie,

w Bydgoszczy.

W każdym z nich na odwiedzających czeka około 200 instalacji, a łącznie we wszystkich Parkach zamontowano ponad dwa miliony ledów!