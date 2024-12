Nowy hotel we Wrocławiu przy ulicy Kolejowej

17:37

Nowy hotel położony blisko torów kolejowych będzie miał 8 pięter, ceglaste elewacje i parter nasuwający skojarzenia z pobliskim zagospodarowaniem przestrzeni pod łukami nasypu kolejowego. Pracownia AP Szczepaniak, która odpowiada za projekt, pokazała też nową, efektowną wizualizację obiektu.

Inwestor, pracownia, lokalizacja. Przestrzeń dynamicznych zmian

Inwestor Projekt 3 By Made Sp. z o.o., odpowiada za projekt hotelu przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu - w lokalizacji niezbyt odległej od Rynku, w okolicy dawnego targowiska przy ulicy Zielińskiego, które w 2013 roku przeniosło się w nowe miejsce. Na przeciwko przyszłego hotelu będzie inny nowy budynek - duży gmach mieszczący Sąd Apelacyjny. Cała okolica przechodzi więc sporą ewolucję. Internauci, komentując pierwsze wizualizacje przyszłego obiektu hotelowego, opublikowane na profilu Facebook pracowni autorów projektu architektonicznego, chwalą jego wielkomiejski charakter. Budynek przyszłego hotelu, autorstwa architektów z biura AP Szczepaniak, ma 8 kondygnacji i nosi pewne cechy architektury klasycznej - fasada nie jest całkiem jednolita, lecz ma zaznaczone wystające gzymsy, a najniższa kondygnacja, odgraniczona kolorystycznie i wyposażona w regularne, zaokrąglone łuki, przypomina falbanę. W najnowszej wizualizacji, która można obejrzeć w naszej galerii zdjęć, da się dostrzec słupy, które nadają przyziemiu charakter arkadowy.

Nowy hotel dla turystów i podróżujących służbowo. Na jakim jest etapie?

Zapowiadany hotel ma być przystosowany zarówno do potrzeb osób na wakacjach, jak i tych podróżujących służbowo. Przewidziano w nim 179 pokoi, garaż na poziomie ulicy i nowoczesne rozwiązania technologiczne, obejmujące takie, które poprawią efektywność energetyczną budynku. Deweloper złożył już wniosek o pozwolenie na budowę.

Przedstawiamy najnowszą wizualizację budynku, która odzwierciedla kluczowe założenia projektu – funkcjonalność, elegancję oraz harmonijne wpisanie obiektu w tkankę miejską. Staramy się, aby każdy etap naszej pracy był krokiem w kierunku realizacji budynku, który spełni zarówno potrzeby inwestora, jak i oczekiwania przyszłych użytkowników

- napisali architekci i zapowiedzieli kolejne aktualizacje na swoim profilu FB.

Zamiast antracytowych fragmentów między oknami, wypełniających ceglaste łuki na parterze, przypominających pilastry, na nowej wizualizacji można dopatrzyć się pionowych elementów barwy ceglanej i efekt jest inny: zamiast dominującego poziomego pasa na dole mamy więcej podziałów pionowych i efekt podcieni; zabudowanych, tak jak w kultowym wrocławskim nasypie z butikami i kawiarniami, przypominającym sławne rozwiązanie z Zurychu (Im Viadukt).

Na pierwszym zestawie wizualizacji, pokazanym przez architektów 15 października, widać, że na jednej ze ścian budynku, która jest bardzo wąska, zaplanowano kolorowe prostokąty udające, że i w niej wybite są okna, niczym w budynkach typu "żelazko". Pionowe, wąskie, żółte prostokąty na elewacji są podobne do projektu Legnicka 60C we Wrocławiu autorstwa tej samej pracowni - tam na fasadzie koło każdego okna jest trójwymiarowa forma w kształcie przypominającym sklejony zestaw zszywek, barwy żółtej, pomarańczowej lub czerwonej, a także szarej - bardziej stapiającej się z tłem. Hotel na Kolejowej do tego ewidentnie nawiązuje. Na nowej wizualizacji ta akurat fasada nie jest jednak widoczna. Czy projekt przejdzie kolejne ewolucje?

Jako obiekt centralnie położony, budynek przyszłego hotelu budzi spore zainteresowanie mieszkańców Wrocławia.

Wrocławscy architekci z główną nagrodą World Architecture & Design Awards 2019 - o nagrodzie dla AP Szczepaniak za Atal Towers

Pracownia architektoniczna AP Szczepaniak

Pracownia AP Szczepaniak, znana z kameralnych osiedli, stworzyła między innymi pierwszy w Polsce budynek z mikroapartamentami. Są oni także twórcami ceglanego biurowca przy ulicy Krakowskiej we Wrocławiu, czy apartamentowca w dorzeczu starej Odry.

Pierwszym w Polsce „mikroapartamentowcem” jest wrocławski Starter. Powstał w przebudowanym dawnym Hotelu Asystenta Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwotnie zaprojektowanym przez Mariana i Krystynę Barskich (1964-1967). Projekt przebudowy przygotowała pracownia AP Szczepaniak. Najmniejsze lokale mają tu ok. 12 m2. Sukces komercyjny projektu skłonił inwestorów – spółkę Dolnośląskie Inwestycje – do rozbudowy kompleksu." - pisał Grzegorz Stiasny na łamach "Archityektury-murator" (Alternatywna architektura mieszkaniowa).

