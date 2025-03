Hydroizolacja budynku i jej trwałość – salon samochodowy w Bad Oeynhausen

12:59

Autor: materiały prasowe Triflex Salon samochodowy w Bad Oeynhausen

Trwała hydroizolacja budynku musi być wytrzymała na warunki atmosferyczne i dostosowana do wymagań konstrukcji. Tradycyjne metody bywają zawodne, dlatego coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne technologie. Hydroizolacja dachu salonu samochodowego w Bad Oeynhausen z 1999 r. to przykład skutecznego rozwiązania.

Spis treści

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hydroizolacja budynku jako kluczowy element zabezpieczający jego konstrukcję

Hydroizolacja budynku to kluczowy element zabezpieczający jego konstrukcję. Chroni ją przed destrukcyjnym wpływem wody. Tradycyjne metody bywają zawodne, czego konsekwencją jest stopniowa degradacja konstrukcji. Woda, która przeniknie w rysy i mikropęknięcia, a następnie zamarznie, zwiększy swoją objętość i doprowadzi do uszkodzenia struktury materiału. Jeszcze większe jej ilości wnikną w powiększone uszkodzenia, a każdy kolejny cykl zamrażania i rozmrażania przyśpieszy degradację materiału. Po pewnym czasie powstaną nieszczelności.

W wyniku wielokrotnie powtarzającego się procesu przejścia przez temperaturę zero stopni, struktura betonu wraz z innymi elementami budynku, a nawet przedmioty znajdujące się w jego wnętrzu ulegną zniszczeniu. Należy wspomnieć również o promieniowaniu UV, pod wpływem którego elastyczne systemy hydroizolacyjne stają się kruche i podatne na pęknięcia.

Nawet najmniejsza nieszczelność w hydroizolacji z upływem czasu doprowadzi do poważnych strat – od korozji zbrojenia po konieczność kosztownych remontów. Dlatego kluczowe jest zastosowanie materiału uszczelniającego, który nie tylko będzie doskonale przylegał do podłoża niezależnie od jego rozszerzalności termicznej, ale także pozostanie elastyczny, skutecznie opierając się działaniu czasu i warunków atmosferycznych – mówi Wojciech Buczek, ekspert w dziedzinie hydroizolacji w firmie Triflex.

Autor:

Prawidłowo dobrana hydroizolacja i sposób jej położenia mają znaczenie

W 1999 roku zabezpieczenie dachu salonu samochodowego Meyer w Bad Oeynhausen stanowiło wyzwanie ze względu na jego nietypową konstrukcję – okrągłą i lekko nachyloną powierzchnię z wewnętrznym systemem odprowadzania wody. Ostatecznie podjęto decyzję o zastosowaniu płynnego systemu hydroizolacyjnego opartego na żywicy polimetakrylanowej (PMMA). Był to trafny wybór. Hydroizolacja budynku pozostaje trwała od ponad dwóch dekad użytkowania. Dach jest wciąż szczelny, a badania wykazały brak jakichkolwiek uszkodzeń.

To, co wyróżnia ten przypadek, to połączenie odpowiedniej technologii i precyzyjnego wykonania. System całopowierzchniowo przylega do podłoża i zabezpiecza wszystkie newralgiczne miejsca, takie jak wewnętrzne kanały wodne i attyki.

Trwała hydroizolacja budynku spełniająca standardy bezpieczeństwa

Hydroizolacja budynku powinna przejść rygorystyczne testy jakościowe zgodne z Europejską Oceną Techniczną (ETA). Jednym z czołowych, niezależnych instytutów certyfikujących w tej dziedzinie jest KIWA. W przypadku materiałów hydroizolacyjnych testuje się następujące parametry:

Odporność materiału na promieniowanie UV: symulacja dekad ekspozycji na światło słoneczne,

Wytrzymałość na ekstremalne temperatury: zachowanie właściwości produktu w określonym czasie i w temperaturze 70°C,

Wodoszczelność pod ciśnieniem: np. 4 Bar – co odpowiada ciśnieniu słupa wody o wysokości 40 metrów,

Zdolność mostkowania dynamicznych obciążeń mechanicznych: test zmęczeniowy obejmujący określoną liczbę cykli (standard – co najmniej 1000 cykli).

Przykładem trwałej hydroizolacji jest system zastosowany na dachu salonu samochodowego Meyer w Bad Oeynhausen (Triflex ProDetail), który przeszedł pozytywnie wszystkie testy. Wykazał odporność wykraczającą poza standardowe normy branżowe:

wytrzymał promieniowanie UV o intensywności 2000 MJ/m², co dwukrotnie przewyższa wskazane wymagania,

zachował swoje właściwości nawet po 480 dniach w temperaturze 70°C,

wykazał pełną wodoszczelność pod ciśnieniem wody.

w teście zmęczeniowym wytrzymał 1500 cykli.

Według badań jego żywotność wynosi nawet 40 lat, a to oznacza, że system ten umożliwia uzyskanie wyższego poziomu niezawodności, zmniejszenie częstotliwości remontów, a w konsekwencji minimalizację kosztów eksploatacyjnych. Bezwzględnie to duża zaleta dla administratorów budynków, spółdzielni mieszkaniowych i inwestorów.

Jakie korzyści daje trwała hydroizolacja budynku?

Rozwiązania oparte na trwałych systemach hydroizolacyjnych wyznaczają nowy standard w budownictwie. Dzięki swojej odporności na czynniki atmosferyczne i elastyczności w szerokim zakresie temperatur, takie technologie pozwalają właścicielom obiektów cieszyć się maksymalną niezawodnością, rzadszymi remontami i niższymi kosztami utrzymania. To inwestycja, która przynosi korzyści na dekady.

Murowane starcie Hydroizolacja dachu - papa czy membrana? MUROWANE STARCIE