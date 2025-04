Hotele w zamkach i pałacach. Zabytkowe perły Mazowsza – poznaj 10 hoteli w zabytkowych obiektach

7:51

Hotele w obiektach zabytkowych to nie tylko komfortowy nocleg, ale również podróż w czasie do minionych epok. W województwie mazowieckim znajduje się wiele historycznych obiektów, w których tradycja spotyka się z nowoczesnością. Poznaj hotele pałacowe oraz hotele w zamkach, które pozwolą poczuć ducha przeszłości i zanurzyć się w niepowtarzalnej atmosferze Mazowsza.

Spis treści

Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aparthotel Stara Przędzalnia

Mały Rynek 7, 96-300 Żyrardów

Po upadku zakładów lniarskich, na terenie 20 tys. m.kw. dzięki nowemu inwestorowi, Piotrowi Błażejewskiemu, w latach 2015-2017 życie zostało tchnięte w starą fabrykę. Prace nad rewitalizacją terenu odbywały się w ścisłej współpracy i porozumieniu z nadzorem konserwatorskim. Podczas renowacji spod warstw karton-gipsu odkryto m.in. cegłę, kamienną podłogę czy metalowe drzwi z oknami do podglądania produkcji. Fabryczne lampy i okna również nadały się do ponownego wykorzystania.

Inwestor odkrywał też historię miasta, fabryki, fabrykantów i robotników. Na zewnątrz budynek został wyczyszczony z zabrudzeń, pojawiły się stylizowane okna, stylowe okucia i drzwi. Wszystko co dało się zachować, zostało zakonserwowane: belki stropowe, drzwi, zabytkowe lampy, detale, pręty, izolatory elektryczne i porcelanowe, leża (do pasów transmisyjnych). Zachowano klimat fabryki i autentyczność miejsca.

Zobacz też: Adaptacja budynku zabytkowego

Staranność z jaką została zrewitalizowana Stara Przędzalnia została wielokrotnie doceniona. Najważniejszą nagrodą jest tytuł: Zabytek Zadbany od Narodowego Instytutu Dziedzictwa za ,,Poszanowanie dla tkanki zabytkowej'', wskazując żyrardowską inwestycję jako wzór dobrych praktyk.

Aparthotel Stara Przędzalnia to miejsce z apartamentami i pokojami na wynajem. Jednocześnie może on przyjąć 94 osoby, zapewniając im dostęp do szeregu udogodnień. Restauracja w pofabrycznym wnętrzu zlokalizowana jest w postindustrialnych wnętrzach Starej Przędzalni.

Autor: Alka Murat Arche Pałac i Folwark Łochów

Pałac i Folwark Łochów

Marii Konopnickiej 10, 07-130 Łochów

Pałac i Folwark Łochów położony jest w sercu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Liwiec, na terenie o powierzchni 27 ha. Pałac Łochów został odbudowany i odrestaurowany przez firmę deweloperską Arche w latach 2005 - 2008. Pierwotnie do zespołu pałacowo-parkowego Pałac Łochów należały budynki pałacu, kuchni pałacowej, wozowni i oficyny.

W miarę rozbudowy zostały dodany zabytkowy drewniany kościół z I połowy XX w. pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, kamienna grota, drewutnia i wiaty nad rzeką Liwiec.

XIX-wieczny zespół Pałacowo-Parkowy posiada 84 pokoje, 7 sal konferencyjnych w salonach historycznych, restaurację, galerię oraz Wyspę Pisarzy i Poetów.

We wrześniu 2017 roku Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe Pałac Łochów wzbogaciło się o nową część - Folwark. W związku z tym została zmieniona nazwa obiektu na Pałac i Folwark Łochów. Folwark to obiekt spełniający standard czterogwiazdkowy. Nowa część hotelowa swoją nazwą oraz formą zabudowań nawiązuje do historycznych obiektów, znajdujących się na tym terenie. Folwark to kompleks w pełni nowoczesny, ponieważ nie zachowały się żadne elementy oryginalnej architektury.

Hotel pałacowy wyróżnia specjalnie zaprojektowana strefa relaksu i aktywnego wypoczynku, wyposażona w kryty basen, sauny, kręgielnię, salę sportową oraz profesjonalne zaplecze Wellness & SPA. Do dyspozycji jest restauracja i drink bar. Rozległe tereny zielone wokół Folwarku ze stawem i z dostępem do rzeki Liwiec sprzyjają aktywnym formom rekreacji i uprawianiu wszelkiego rodzaju sportów.

Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Hotel Verte w Warszawie

Hotel Verte, Autograph Collection w Warszawie

Podwale 3/5 Warszawa

Verte to pierwszy hotel z kolekcji Marriot Autograph Collection w Polsce. Jest niekonwencjonalną adaptacją Pałacu Branickich i Szaniawskich, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Starówki – w samym sercu Warszawy. Wybudowany w XVIII wieku, zaprojektowany przez jednego z najważniejszych, polskich architektów późnego baroku, legł w gruzach podczas II Wojny Światowej. W latach 50-tych pałac, podobnie jak całe miasto, zrodził się na nowo.

Hotel Verte, inspirowany historią, kulturą i sztuką przełamuje to, co dotychczas nam dobrze znane, jest swobodną i niezwykle udaną interpretacją historycznego miejsca na mapie stolicy. Otwierający się zarówno na tych starszych, jak i nieco młodszych gości, jest odwzorowaniem wizerunku utrwalonego na płótnach, pozostawionych przez malarza i portrecistę Warszawy, jakim był Canaletto. Nie wiadomo zatem, jak pałac wyglądał pierwotnie, ale jedno jest pewne: to kolejna, zupełnie nowa karta w historii tego budynku.

Zobacz też: Zabytkowy dworzec w Wejherowie

Hotel kreuje własny charakter inspirowany historią, kulturą, sztuką i pałacami. Podczas renowacji starego obiektu zadbano o wszystkie detale, zachowując ich wierność w stosunku do pierwotnej formy, w których widać nawiązanie do 30 panoram Warszawy Canaletta.

Odnowieniu zostały poddane wszystkie rzeźby znajdujące się na attyce, elewacja, elementy sztukateryjne we wnętrzach hotelu, parkiety oraz wystrój znany z zachowanego projektu pałacu Szaniawskich z czasu odbudowy. Odrestaurowano także ceglane sklepienia na poziomie -1 w części konferencyjnej i SPA. Architekci Ewa Breymeyer-Darska i Rafał Darski zaaranżowali wnętrza hotelowe łącząc styl dawnej Warszawy z nowoczesnością, jednocześnie zachowujące subtelność i elegancję. Pięciogwiazdkowy hotel oferuje 94 pokoje w 7 kategoriach i 800 m. kw. przestrzeni konferencyjnej oraz restaurację, ogród, pawilon i bar.

Inwestor: Miodowa Property Sp. z o.o. Włocławek

Wykonawca: Budizol Sp. z o.o. S.K.A. Włocławek

Projekt: Sas Studio Szczecin

Autor: Destigo Hotels Hotel Moxy Warsaw Praga Lobby

Moxy Warsaw Praga

Ząbkowska 29, 03-736 Warszawa

Hotel Moxy Warsaw Praga, otwarty 2019 roku zlokalizowany jest w zabytkowej części kompleksu dawnej Fabryki Wódek "Koneser" w Warszawie. Moxy Warsaw Praga to dopełnienie flagowego projektu Centrum Praskie Koneser, który integruje na jednej przestrzeni aż dziesięć różnorodnych funkcji: biurową, handlową, restauracyjną, konferencyjną, wystawienniczą, eventową, turystyczną, edukacyjną, mieszkaniową i hotelową.

Miejsce z bogatą historią wymagało od projektantów z pracowni Manuttone połączenia historii ze współczesnością, przy jednoczesnym zapewnieniu gościom wyjątkowego klimatu i środowiska do swobodnego wypoczynku. W projekcie zastosowano wiele pomysłowych, indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań, nawiązujących do dawnej "fabrycznej" funkcji budynku, takich jak:

siedziska w tankach po destylacji alkoholu,

obudowa kominka z dekoracyjnymi butelkami,

stylizowana na dźwig maszynowy winda,

podłogę wieńczy posadzka z tzw. "gorsecików", z których część jest oryginalna posadzką, a część - jej współczesną kopią.

Od początku swojej działalności hotel zdobył 5 nagród, w plebiscytach takich jak Profit Hotel Awards (najlepszy hotel 3-gwiazdkowy oraz najbardziej innowacyjny hotel roku), Eurobuild Awards (New Hotel of the Year in Poland), czy Hotel z Pomysłem organizowany przez magazyn Hotelarz.

Centralnym miejscem hotelu jest przestronne lobby, umożliwiające pobyt w różnorodnych strefach, takich jak koktajl-bar, strefa do pracy, strefa relaksu z kominkiem oraz biblioteka.

Oferta hotelowa to 141 nowoczesnych pokoi z designerską łazienką, ekranem TV oraz szybkim bezpłatnym internetem.

Inwestor: Grupa Liebrecht & wooD

Projekt wnętrz: Manuttone

Autor: pstempkowski

Koszary Arche Hotel

Dominikańska 11 05-530 Góra Kalwaria

Głównym wykonawcą Koszary Arche Hotel była firma Arche S.A., która jest jednocześnie inwestorem tego projektu. Trzygwiazdkowy hotel powstał w miejscu dawnej siedziby wojskowego garnizonu, wcześniej zajmowanego przez ojców dominikanów. Obiekty, nieużytkowane od 2001 r. i znajdowały się w złym stanie. Dawna siedziba garnizonu jest zabytkiem z 1863 r. i musiała być odrestaurowana zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Projekt nie budził zastrzeżeń, a prace zostały zaplanowane z pełnym poszanowaniem wartości historycznych dawnych koszar. Prace renowacyjne ukończono w 2018 roku.

Aby oddać militarny klimat, inwestorzy poszukiwali starych fotografii związanych z koszarami i obecnością wojska w Górze Kalwarii w celu wykonania fototapet, które znalazły się na hotelowych korytarzach. Koszary łączą historię z teraźniejszością, dają możliwość poczucia ducha zamierzchłych czasów w nowoczesnych wnętrzach, a ich industrialny, loftowy styl wpisuje się w aktualne trendy. W pokojach znalazły się surowe elementy wystroju m.in. nieotynkowane fragmenty ścian z cegieł czy reprodukcje fotografii z okresu stacjonowania wojska.

W hotelu znajdują się 82 pokoje, trzy sale konferencyjne oraz restauracja i bar Kantyna.

Inwestor: Arche S.A.

Autor: Juliusz Sokołowski Widok od północnego-wschodu; w głębi widoczny jeden z wieżowców Ściany Wschodniej

Hotel Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 9, 00-039 Warszawa

Niegdyś słynny Prudential, dziś Hotel Warszawa. Budynek Prudential został zaprojektowany przez Marcina Weinfelda i oddany do użytku w 1934 roku. W momencie powstania był najwyższym budynkiem w Polsce i drugim najwyższym w Europie. W trakcie II Wojny Światowej Prudential mocno ucierpiał. Stał się jednym z pierwszych celów niemieckiego ostrzału artyleryjskiego. Pierwszy poważny remont przeprowadzono dopiero w latach 1950-54. Drapacz chmur dostosowano do założeń realizmu socjalistycznego i zamieniono jego funkcję na Hotel Warszawa, który działał w tym miejscu do 2012 roku. Po 85 latach od powstania, w 2018 roku, Grupa Likus Hotele i Restauracje przywróciła mu pierwotny blask.

Mieszczący się w legendarnym budynku, o łącznej kubaturze około 50 000 m³, Hotel Warszawa posiada 142 indywidualnie zaprojektowane pokoje i apartamenty, w tym znajdujący się na ostatnim piętrze apartament prezydencki, który posiada wejście na dach hotelu, gdzie znajduje się taras z widokiem na panoramę Warszawy. Wieloletnia przebudowa hotelu przywróciła mu jego świetność sprzed lat.

Historyczny budynek odzyskał formę architektoniczną nawiązującą bezpośrednio do stylistyki lat 30. XX wieku. Tam, gdzie było to możliwe, zrezygnowano z powojennych rozwiązań socrealizmu, przywracając zabytkowi oryginalny kształt. Wnętrza wykończone zostały szlachetnymi materiałami, w których dominującą rolę odgrywa kamień, stal, miedź oraz szkło. Nowoczesność przeplata się z klasyką i powrotami do przeszłości.

Zgodnie ze współczesnym nurtem rewitalizacyjnym projektanci uszanowali nawarstwienia historyczne, które przez lata budowały niepowtarzalny charakter tego miejsca. Istotnym elementem projektu było zachowanie poszczególnych fragmentów dawnego obiektu, takich jak widoczne w niektórych pokojach betonowe stropy konstrukcyjne czy detale oryginalnej elewacji. Jednocześnie hotelowe przestrzenie wypełnione zostały ekskluzywnym wyposażeniem wysokiej klasy, które doskonale wpisuje się w obecne trendy wnętrzarskie.

W budynku znajduje się strefa relaksu wraz z basenem, a także część konferencyjna oraz dwupoziomowa restauracja. Reprezentacyjna przestrzeń lobby nakryta jest szklanym dachem, przez który widać charakterystyczną wieżę gmachu. Kamienna posadzka doskonale komponuje się tutaj z betonową konstrukcją ścian i sufitu, będącymi tłem dla szlachetnego drewnianego wyposażenia i kryształowych żyrandoli. Restauracja "Szóstka" znajdująca się na szóstym piętrze, również posiada elementy odnoszące się do historii. Podobnie jak przed wojną, goście hotelu mogą podziwiać panoramę ulicy Świętokrzyskiej ze specjalnego tarasu przylegającego do restauracji.

Inwestor: Grupa Likus Hotele i Restauracje

Wykonawca: ERBUD S.A.

Projekt: Pracownia architektoniczna Kuryłowicz & Associates

Autor: Szymon Starnawski/Murator Wybudowany w stylu świdermajer jest po renowacji sztandarowym przykładem tego unikalnego stylu w architekturze

Apartamenty Nowy Gurewicz

ul. Armii Krajowej 8 05-400 Otwock

Historia Nowego Gurewicza sięga 1906 roku, kiedy to Abram Gurewicz, wraz z synem Szymonem, stworzyli Gurewiczankę - skromną willę, która z biegiem lat rozrastała się, aż w 1921 roku osiągnęła rozmiar widoczny dzisiaj. W międzyczasie zmieniła się jej nazwa na „Pensjonat Abrama Gurewicza”, gdzie gościła inteligencja stolicy: profesorowie, lekarze, dziennikarze i artyści. Finalnie budynek miał powierzchnię 2,7 tys. m. kw. i przez wiele lat nosił miano największego drewnianego budynku w Europie. Budynki wzniesione zostały w unikatowym stylu świdermajer, który charakteryzują drewniane werandy bogato zdobione koronkowymi dekoracjami.

Podczas procesu rekonstrukcji wszystkie jego elementy były pieczołowicie oglądane i oceniane. Te, które były w dobrym stanie, były inwentaryzowane, numerowane, czyszczone i odrestaurowywane w specjalistycznej pracowni.

Udało się zachować 7 pieców kaflowych, żeliwne balustrady oraz część drewnianych drzwi. W całości oryginalne są dwie werandy oraz cała zachodnia elewacja. Przywrócona została wieżyczka w skrzydle północnym (zniszczona podczas II wojny światowej) oraz taras do kąpieli słonecznych.

Ponieważ budynek miał status zabytku, nic w jego zewnętrznym kształcie nie zostało zmienione: każda deska, każdy ornament - wszystko ma ten sam kształt i rozmiar. Drewno z wnętrz pensjonatu, które udało się odzyskać, można dziś zobaczyć w kawiarni - piękne, szerokie deski, łączone w systemie sumikowo-łątkowym, przypominają o historii tego budynku.

Mieszkańcy Otwocka, miłośnicy architektury, pamiętają ten budynek w kolorystyce brązowo – zielonej. Podczas prac renowacyjnych okazało się, że pod tymi kolorami są inne: biały i szary, które przywrócono na elewacjach. W budynku goście mają możliwość wypoczynku w apartamentach, korzystając z oferty restauracji i kawiarni. Znajduje się tu również nowoczesna klinika chirurgiczno-ortopedyczna.

Inwestor: Carolina Car Company

Architekci: Grupa 5

Autor: Materiały prasowe Manor House SPA Materiały prasowe Manor House SPA_Pałac Odrowążów nocą

Manor House SPA Chlewiska

Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska

Prapoczątki posiadłości Odrowążów sięgają 1121 roku, i są jedną z najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. W XV w. na miejscu rycerskiego dworu Odrowążowie wznieśli murowany zamek i w tym samym czasie przyjęli nazwisko Chlewiccy. Drugie skrzydło dobudowane zostało w 1605 r. przez Wawrzyńca Chlewickiego. W kolejnych latach posiadłość przechodziła z rąk do rąk, władali nią ród młodej magnaterii – Potkańscy, następnie Sołtykowie, a w XIX wieku Ludwik Kazimierz Plater, który dobudował tak zwaną „Stajnię Platera”. Obecnie znajdują się w niej stylowe sale restauracyjne i biesiadne, a także pokoje gościnne.

Pałac Odrowążów przetrwał kolejne burzliwe dzieje Polski i dziś jest częścią kompleksu pałacowo-parkowego i wypoczynkowo-rekreacyjnego Manor House SPA Chlewiska. Usytuowany jest na ponad 6-metrowym wzgórzu, dzięki czemu już z oddali widać jego reprezentacyjną bryłę. Aby wnętrza Pałacu Odrowążów były spójne, wszystkie pokoje zostały wyremontowane i urządzone w jednym stylu. Na ścianach pokoi widnieją duże obrazy olejne o wymiarach 3 m x 2 m, w postaci tryptyku, przedstawiające średniowieczne zamki – szkockie, irlandzkie, a także polski Ogrodzieniec. Przeniesiono w ten sposób historyczny klimat dawnych czasów. Remont Pałacu Odrowążów po pożarze w 2012 roku sprawił, że wnętrza zyskały nieco subtelnej nowoczesności.

Stajnia Platera, zbudowana z piaskowca szydłowieckiego jest drugą zabytkową budowlą wchodząca w skład posiadłości Manor House. Wybudowana w 1886 roku, została wpisana w rejestr zabytków w 2010 r. Konstrukcja 100-metrowego obiektu podparta jest na żeliwnych dźwigarach wyprodukowanych w tutejszej zabytkowej hucie, która byłą własnością Platera. Całość utrzymana w stylu XVIII-w. angielskich stajni odznacza się wysokimi walorami architektonicznymi i estetycznymi. Wnętrza odrestaurowanej stajni wyposażone zostały w wiekowe meble nawiązujące do stylu dworskiego. Kamienne ściany i zachowane fragmenty starej więźby dachowej stwarzają niepowtarzalny klimat.

W posiadłości goście mogą podziwiać głęboką na 13 m Studnię Dobiesława z XV wieku na przypałacowym dziedzińcu, odbudowaną basztę z XVII w. (dziś punkt widokowy) oraz oryginalne gotyckie sklepienia piwnic i lochów.

10-hektarowy park z 300-letnim starodrzewem i malowniczymi, przypałacowymi stawami sprzyja romantycznym spacerom, bliskim spotkaniom z naturą, wypoczynkowi na wygodnych leżakach i w cieniu pawilonów ogrodowych czy w hamakach.

Autor: Szymon Starnawski Hotel Indigo Warsaw

Hotel Indigo Warsaw

Smolna 40, Warszawa

Kamienica, w której znajduje się Hotel Indigo Warsaw, to budynek wzniesiony w 1903 roku przez ówczesnego właściciela hrabiego Ksawery Branickiego. Eklektyczna, bogato zdobiona elewacja kamienicy przy ul. Smolnej 40, która miała informować o statusie rodziny Branickich, po wojnie była w złym stanie. Nie zachował się także oryginalny dach – ostatnia kondygnacja została zniszczona w wyniku bombardowania i pożaru. Budynek pierwotnie był mieszkalny, po wojnie mieściły się ww nim biura i z czasem popadał w stan coraz większego zaniedbania.

Pod koniec lat 80. kamienica została wpisana do rejestru zabytków. Za rewitalizację odpowiadał Bogdan Kulczyński z pracowni Kulczyński Architekt. W 2014 roku nabył ją nowy inwestor, który postanowił stworzyć w tym miejscu elegancki, butikowy hotel. Trzy lata później Hotel Indigo Warsaw otworzył swoje drzwi dla gości, który obecnie oferuje 60 pokoi. Utracone po wojnie, dziś starannie odrestaurowane oryginalne elementy umiejętnie uzupełnione nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi prezentują się wyjątkowo atrakcyjnie.

W projekcie rewitalizacji zostały zachowane wszystkie ściany, stropy i klatki schodowe. Wewnętrzne patio, które dziś pełni funkcję hotelowego lobby, zwieńczono szklanym dachem na wysokości ostatniej kondygnacji, na wysokim parterze znajduje się restauracja. W części podziemnej znajdują się sale konferencyjne oraz zaplecze techniczne i kuchenne restauracji.

Inwestor: Golub GetHouse

Wykonawca: Warbud

Projekt: Kulczyński Architekt, 2KUL Interior Design

Pałac Żelechów SPA & Wellness

Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów

Rodowód Pałacu Żelechów sięga XVIII wieku. W 1762 r. rozpoczęto budowę pałacu. Właścicielem był wtedy książę Jerzy Ignacy Lubomirski, chorąży wielki koronny.

W latach 2018-2020 wykonawcą renowacji Pałacu Żelechów był zespół specjalistów z Fundacji Kronenbergów. Architektem odpowiedzialnym za renowację Pałacu Żelechów był prof. Andrzej Tomaszewski. Pałac reprezentuje styl klasycystyczny. Jest murowany z cegły, tynkowany i parterowy, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, zwrócony frontem na zachód. Posiada piętrową część środkową poprzedzoną od frontu czterokolumnowym toskańskim portykiem z tarasem, a od tyłu wysuniętą ryzalitem o silnie zaokrąglonych narożach. Przed portykiem znajdują się schody, po bokach podjazdy. Dach jest czterospadowy, nad pięterkiem dwuspadowy.

Przeczytaj też: Trendy w projektowaniu SPA

W pałacu zachowała się klasycystyczna dekoracja sztukatorska - sufit zdobi fryz z motywami sfinksów i waz, zaś drzwi i okna ozdabiają stiukowe fryzy o motywach roślinnych oraz profilowane i ornamentowane gzymsy. Otwory okienne posiadają rytmiczny układ.

Oficynę wzniesiono w drugiej połowie XVIII w. i przekształcono w pierwszej połowie XIX w. Ma ona, tak jak i pałac, formę klasycystyczną. Jest usytuowana prostopadle do pałacu, przy jego południowej elewacji. Zbudowana jest na planie wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych narożach. Elewacje rozczłonkowane są uproszczonymi pilastrami i ożywione podziałem ramowym.

W części pomieszczeń występują sklepienia kolebkowe z lunetami. Dach jest czterospadowy, kryty blachą. Hotel pałacowy oferuje 21 pokoi dla gości.

Park pałacowy został założony w drugiej połowie XVIII w. i zajmuje powierzchnię ponad 8 hektarów. Kompozycja parku nawiązuje do stylu angielskiego. Od bramy wjazdowej w kierunku głównego wejścia pałacu prowadzi szeroka aleja obsadzona lipami, przechodząca przed budynkiem w kolisty gazon.

W oryginalnych pałacowych lochach usytuowano kompleksowo wyposażony browar.

Zabytkowe hotele w zamkach i pałacach na Mazowszu zachwycają nie tylko swoją architekturą, ale również historią i atmosferą. Każdy z nich ma swoją unikalną opowieść do przekazania, sprawiając, że pobyt w tych miejscach staje się niezapomnianym doświadczeniem.

Murowane starcie Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE