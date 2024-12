Warszawa, Katowice, Kraków na czele! Zrównoważone budynki biurowe i mixed-use z certyfikatem BREEAM

W ostatnich latach w Polsce powstało wiele budynków biurowych i coraz bardziej popularnych wielofunkcyjnych kompleksów typu mixed-use. Wyróżniają się nie tylko ciekawą architekturą, ale również zrównoważonym podejściem do środowiska, dzięki czemu otrzymały certyfikat BREEAM.

Co to jest certyfikat BREEAM i jak można go uzyskać?

BREEAM, międzynarodowy system oceny ekologicznej budynków został wprowadzony w roku 1990 w Wielkiej Brytanii przez organizację BRE: Building Research Establishment. Wykorzystuje się go przy certyfikacji budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, biurowców czy magazynów już w 77 krajach. Celem tego systemu jest zapewnienie wysokiego poziomu efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Certyfikat BREEAM może być przyznawany obiektom o różnym poziomie zaawansowania ekologicznego na podstawie dziesięciu kryteriów, obejmujących:

poziom energooszczędności użytych materiałów,

komfortu użytkowania,

poziomu zużycia energii,

miejsca zlokalizowania budynku, w tym jego odległości od punktów komunikacji miejskiej,

przyjętych metod zarządzania odpadami,

zarządzania gospodarką wodną oraz ściekową,

dbałości o tereny zlokalizowane wokół budynku,

rozwiązań przyjętych w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń,

innowacyjności budynku.

Przyznawane poziomy certyfikacji to:

Pass ‒ minimalny poziom spełnienia kryteriów,

Good ‒ dobry poziom spełnienia kryteriów,

Very good ‒ bardzo dobry poziom spełnienia kryteriów,

Excellent ‒ doskonały poziom spełnienia kryteriów,

Outstanding ‒ nadzwyczajny poziom spełnienia kryteriów.

Przedstawiamy 5 inwestycji w Warszawie, Katowicach i Krakowie, które otrzymały certyfikat BREEAM, będący potwierdzeniem wdrożenia ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. Wśród nich są m.in. inwestycje w pełni zasilane z odnawialnych źródeł energii czy wykorzystujące deszczówkę do nawadniania roślin.

Varso Tower, Warszawa

ul. Chmielna 69, Warszawa

Varso to najwyższy z biurowców na świecie, który otrzymał certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie „Outstanding”. Główne elementy wieżowca Varso zostały poddane analizie, dzięki której wdrożono technologie ograniczające emisję dwutlenku węgla na każdym etapie jego cyklu życia. Zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania, takie jak:

materiały wykończeniowe pozbawione substancji szkodliwych dla ludzkiego organizmu,

sortowanie i recykling odpadów podczas budowy,

instalacje fotowoltaiczne oraz zaawansowane systemy zarządzania energią, które skutecznie minimalizują jej zużycie,

wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia,

energooszczędną klimatyzację, ogrzewanie i oświetlenie,

zainstalowanie wodooszczędnej armatury w łazienkach i systemy kontroli przecieków,

wykorzystanie deszczówki do podlewania zieleni wewnątrz oraz wokół budynku.

Dzięki takim rozwiązaniom zapotrzebowanie na energię jest blisko 23% niższe, a użycie wody do nawadniania roślin o połowę mniejsze.

Lata budowy: 2016 - czerwiec 2022 r.

Inwestor: HB Reavis

Projekt: pracownia Foster + PartnersWięcej o budowie Varso Tower: tutaj

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Varso Tower

Warsaw Unit, Warszawa

rondo Daszyńskiego 1, Warszawa

Warsaw Unit to jeden z najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie budynków biurowych w Warszawie. Wieżowiec ma certyfikat BREEAM z oceną ,,Outstanding”. Jest również pierwszym i jedynym budynkiem w Polsce, który uzyskał certyfikację WELL Core na najwyższym poziomie Platinum. WELL Building Standard to system certyfikacji wielokryteriowej, służący do weryfikacji obiektów, oceniając je w oparciu o zdrowie i komfort użytkowników.

W inwestycji wykorzystano energooszczędne rozwiązania obniżające zużycie energii o blisko 30%, takie jak:

system automatyki BMS wyposażony w 40 000 czujników i 800 liczników, umożliwiający monitorowanie i zarządzanie urządzeniami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu,

pełne zasilanie czystą energią elektryczną,

elewację będącą innowacyjną fasadą kinetyczną „dragon skin”, składającą się z tysięcy ruchomych płytek, reagujących na podmuchy wiatru, tworząc dynamiczne obrazy i pomagając w naturalnym chłodzeniu budynku, co znacząco zmniejsza zużycie energii,

rozwiązania antypandemiczne, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i systemach wentylacji.

Warsaw UNIT łączy w sobie ekologiczne systemy, elegancję i nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak Skyfall Warsaw – podniebny, przeszklony taras widokowy.

Lata budowy: 2017–2021

Projekt: Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury

Inwestor: Ghelamco Poland

Autor: serwis prasowy proj. Polsko-Belgijska Pracownia Architektury PROJEKT

Skyliner, Warszawa

ul. Prosta 67, Warszawa

Skyliner zlokalizowany jest na warszawskiej Woli. Wieżowiec ma 195 m wysokości i oferuje 45 000 m kw. powierzchni biurowej rozlokowanej na trzydziestu kondygnacjach. Znajdują się w nim również lokale przeznaczone na cele handlowo-usługowe oraz gastronomiczne, dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy. Łącznie to blisko 49 000 m kw. powierzchni.

Budynek uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie ,,Excellent”, co potwierdza jego wysokie standardy ekologiczne. Skyliner jest w pełni zasilany z odnawialnych źródeł energii. Właściciel biurowca zaprosił do współpracy firmy dostarczające zielone rozwiązania. Zakup energii ekologicznej został potwierdzony gwarancją jej pochodzenia w 100 proc. z lądowych farm wiatrowych. Korzystając z energii OZE biurowiec, a tym samym jego użytkownicy, generują mniejszy ślad węglowy, co redukuje emisję zanieczyszczeń i ilość wytwarzanych odpadów.

W budynku zamontowano urządzenia służące do recyklingu „szarej wody”. Deszczówka zostaje wykorzystana do podlewania roślin. Zaprojektowano również wentylację z systemem odzyskiwania ciepła, co również ma przyczynić się do mniejszego zużycia energii.

Obecnie trwa budowa II etapu. Realizowane są prace przy części podziemnej wieżowca Skyliner II. Budowa II etapu kompleksu biurowego przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie potrwa 34 miesiące. Wieżowiec Skyliner II będzie miał 28 pięter i 130 m wysokości.

Lata budowy: 2017-2021

Projekt: APA WojciechowskiInwestor: Grupa Karimpol

Global Office Park, Katowice

ul. Zabrska 17, Katowice

Kompleks Global Office Park składa się z 2 wież biurowych (sięgających 109 m) i jednej wieży mieszkaniowej (o wysokości 90 m, z 663 lokalami ) osadzonych na wspólnym 5-kondygnacyjnym podium. W obiekcie znajdą liczne lokale gastronomiczne, handlowe i usługowe.

Budynki zaprojektowano jako bliźniacze bryły na rzucie trapezowym oraz z zaokrąglonymi narożnikami, które nawiązują do modernistycznej architektury Katowic. Elewacja kompleksu ma falujący układ w postaci błyszczących łusek wyłaniających się ze szklanych tafli.

Duży nacisk w procesie realizacji inwestycji został położony na wykorzystanie lokalnych i certyfikowanych materiałów, co znacznie ograniczyło jej ślad węglowy. Dzięki tego typu rozwiązaniom wszystkie budynki biurowe Global Office Park będą spełniały wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie ,,Excellent" – pierwszy z nich już otrzymał certyfikat, pozostałe są w trakcie procedury weryfikacyjnej.

Global Office Park to kompleks biurowo-apartamentowy, który wyróżnia się wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych oraz systemów energooszczędnych. Te rozwiązania znacząco zmniejszają zużycie energii elektrycznej i cieplnej, czyniąc kompleks jednym z najbardziej zrównoważonych w regionie. Inwestycja będzie brać udział również w procesie certyfikacji WELL Health-Safety Rating, który potwierdzi najwyższy standard procedur bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego zastosowanych w budynkach.

Lata budowy: 2019-2024

Architekt: Cavatina Holding

Inwestor: Cavatina Holding

Brain Park Kraków

ul. Fabryczna 1a, Kraków

Biurowiec Brain Park to łącznie 43 tys. mkw. powierzchni oraz blisko 10 tys. m kw. terenów zielonych.

Inwestycja otrzymała certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”. Brain Park jest częściowo zasilany zieloną energią, wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych. W budynkach zastosowano rozwiązania z zakresu zrównoważonego budownictwa, które oszczędzają energię i wodę.

Biurowce zostały wyposażone m.in. w specjalną technologię - RCI Active Pure. Technologia ta bazuje na procesach naturalnie zachodzących w przyrodzie i oparta jest o proces fotokatalizy heterogenicznej wzbudzanej promieniowaniem UV-C na bazie jonizacji katalitycznej. Dzięki temu można dezaktywować zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, a także wirusy, grzyby oraz bakterie w czasie krótszym niż 1 minuta.

W otoczeniu kompleksu powstało zielone, otwarte patio, na wyższych piętrach do dyspozycji najemców znajdują się zielone tarasy.

Lata budowy: I etap: 2021‒2023 r., II etap: 2024 r.

Projekt: Baumschlager Eberle Architekci KrakówInwestor: Echo Investment

Autor: mat. prasowe Echo Investment Brain Park to łącznie 43 tys. mkw. powierzchni oraz blisko 10 tys. m kw. terenów zielonych

Fabryczna Office Park

Aleja Pokoju 18, Kraków

Fabryczna Office Park to nowoczesny kompleks biurowy w Krakowie, będący częścią większego projektu Fabryczna City. Kompleks składa się z trzech budynków biurowych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej około 42 000 m².

Biurowce uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie ,,Excellent”. W inwestycji wykorzystano wiele ekologicznych rozwiązań, do których należą:

panele fotowoltaiczne ON-GRID, zintegrowane z siecią elektryczną,

maksymalny dostęp do światła dziennego,

maksymalne wykorzystanie wentylacji naturalnej,

ogrzewanie na bazie sieci miejskiej oraz system VRF, polegający na ciągłym zmienianiu ilości czynnika chłodniczego krążącego w układzie dla zapewnienia optymalnego komfortu oraz maksymalnej efektywności energetycznej w danych warunkach pracy,

energooszczędny zintegrowany system sterowania oświetleniem HVAC i oświetlenie LED,

kontrola wilgotności w pomieszczeniach biurowych,

indywidualna kontrola temperatury i dopływu powietrza,

niski poziom hałasu.

Fabryczna Office Park oferuje powierzchnie biurowe klasy A, co oznacza wysoki standard wykończenia i nowoczesne technologie zastosowane w budynkach.

Fabryczna Office Park jest częścią konceptu Fabryczna City, który zakłada stworzenie zintegrowanego środowiska miejskiego na terenie dawnej fabryki tytoniu w Krakowie.

Zakończenie budowy: 2021

Architekt: IMB Asymetria

Inwestor: Inter-Bud Developer

