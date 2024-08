Strefy wejściowe w hotelach – więcej niż wizytówka obiektu

Ergonomicznie i funkcjonalnie zaprojektowana strefa wejścia powinna umożliwić zaspokojenie wszystkich potrzeb gościa w sposób intuicyjny, niemal niezauważalny

– mówi Anna Branicka.

Kluczem do sukcesu jest dobrze przemyślana organizacja przestrzeni, która zapewni odpowiednią dostępność, łatwość komunikacji i realizacji niezbędnych czynności podczas pobytu w hotelu. Ergonomia i funkcjonalność to taki niewidoczny szkielet, na którym później budujemy to, co widoczne dla oczu, czyli styl i charakter wnętrza. Jeśli szkielet działa prawidłowo, nie zwracamy na niego uwagi, ale czujemy się komfortowo i bezpiecznie.