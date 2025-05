Biuro Kraft Heinz w Warszawie. Brandbook ożywa na Mokotowie w siedzibie firmy

10:59

Nowoczesne biuro firmy Kraft Heinz znajduje się w biurowcu Harmony Office Center C na warszawskim Mokotowie. Siedziba na ul. Żaryna działa od lipca 2024 roku. Za jej projekt odpowiadają architekci z biura Workplace. Tworząc go, wykorzystali nawiązania do opakowań flagowych produktów firmy oraz kolorystyki kojarzącej się z marką. Zobacz, jak we wnętrzach ożywa brandook, tworząc unikalną atmosferę w warszawskiej siedzibie Kraft Heinz.

Rozmowy Plusa: Gruntowa pompa ciepła Encor, produkcja firmy Corab Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Spis treści

Siedziba Kraft Heinz pełna nawiązań do flagowych marek

Znana z produkcji żywności firma Kraft Heinz latem 2024 r. przeniósła swoją siedzibę do budynku przy ul. Żaryna na warszawskim Mokotowie. Nowe biuro jest nie tylko funkcjonalne i dopasowane do stylu pracy firmy, ale także zaprojektowane zgodnie z brandbookiem. Co więcej, liczne udogodnienia wspierają kreatywność pracowników i budowę wewnętrznych relacji. Firma operuje z nowej lokalizacji od lipca br.

Dokładnie przeanalizowaliśmy potrzeby pracowników, aby udostępnić im najlepsze miejsce, które będzie sprzyjać ich komfortowi i rozwojowi. Doceniamy zaangażowanie i ciężką pracę zespołu, dlatego stworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska pracy było dla nas kluczowe. W Kraft Heinz wierzymy, że razem możemy osiągać wspaniałe rzeczy. Nowe biuro jest odzwierciedleniem naszych wartości i dążenia do bycia najlepszym pracodawcą – mówi Aleksandra Czyżewska, Head of People & Performance w Kraft Heinz.

Nowa siedziba firmy znajduje się w budynku Harmony Office Center C. Rozlokowana jest na 2 piętrach o łącznej powierzchni 1027 m². Przestrzeń pracownicza została zlokalizowana na czwartym piętrze, zaś piąte piętro przeznaczono na funkcje wspólne i specjalistyczne. Zaplanowano tam sale konferencyjne, nowoczesną kuchnię pokazową, studio fotograficzne, a także przestrzeń eventową z mobilnymi ścianami, która umożliwia organizację town halli i szkoleń. Projekt ma odzwierciedlać nacisk Kraft Heinz na wszechstronność i innowacyjność.

Zobacz też: Renowacja elewacji z szacunkiem dla przeszłości

Za wygląd wnętrz odpowiadają architekci z biura projektowego Workplace. Postawili oni na jasnobeżową bazę kolorystyczną, która służy jako tło dla wyrazistych barw kojarzących z się z marką. Cechą charakterystyczną wystroju wnętrz nowego biura są nawiązania do flagowych produktów Kraft Heinz:

ketchupów,

sosów,

dań gotowych,

koncentratów,

passat.

Jak to wygląda w praktyce? Zastosowano m.in. liczne wzory odzwierciadlające kultowe opakowania firmy, jak ikoniczna butelka ketchupu Heinz, ale także kolory zaczerpnięte wprost z brandbooka. Nie zabrakło też oczywiście czołowych produktów od marek Heinz i Pudliszki, które można napotkać tu na każdym kroku. Unikalności wnętrzom dodaje również fantazyjny blat recepcyjny.

Zrównoważony rozwój był kluczowym elementem projektu. Warto podkreślić, że ponownie wykorzystano elementy z poprzedniego biura (również autorstwa Workplace), co przyniosło nie tylko korzyści finansowe, ale również oszczędności dla środowiska. Meble z poprzedniego biura harmonijnie wkomponowano w nową przestrzeń i uzupełniono o elementy, które pozostawił poprzedni najemca.

Technologia BIM (ArchiCAD) posłużyła do realizacji projektu. Zapewniło to precyzyjne planowanie i wykonanie. Takie podejście ułatwiło współpracę między interesariuszami oraz utrzymanie najwyższych standardów dokładności projektowej. Workplace wspierało klienta w kluczowych momentach procesu w formule project monitoring, m.in. weryfikując zapisy umowy oraz wyceny.

Konferencja w sali Ketchup, a potem dyskusja przy punkcie kawowym

Przygotowywanie nowego biura na przyjęcie pracowników trwało od marca do lipca 2024 r. A było co robić, bo zespół firmy Kraft Heinz liczy ponad 100 osób. Układ biura oparty jest na koncepcji open space, co ma odpowiadać zarówno na bieżące, jak i przyszłe potrzeby firmy. Otwartą przestrzeń wspólną podzielono na zespoły, dzięki czemu działy mogą integrować się ze sobą, a zarazem wszyscy pracownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu.

Nie zabrakło też oczywiście pomieszczeń wspierających efektywną pracę: budek przeznaczonych do poufnych rozmów oraz małych i dużych sal konferencyjnych. Te ostatnie wyróżniają m.in. nazwy, nawiązujące do produktów Kraft Heinz. To m.in. sale:

Ketchup,

Mayo,

Pudliszki,

Heinz,

Grill.

Sercem biura, idealnym zarówno do mniej formalnych spotkań, jak i codziennych rozmów, są kuchnie z jadalniami oraz dwa punkty kawowe. Według założeń projektowych taka organizacja przestrzeni ma wzmacniać kulturę organizacyjną, promując współpracę, komunikację i wspólnotę wśród pracowników.

Warto dodać, że w nowej mokotowskiej lokalizacji powstało również studio nagrań, które jest wykorzystywane między innymi przez wewnętrzną agencję kreatywną firmy – The Kitchen.

Zobacz więcej zdjęć: Nowe biuro Kraft Heinz na warszawskim Mokotowie