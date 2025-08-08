Wycieraczki z logo – profesjonalne rozwiązanie dla zarządców obiektów komercyjnych

Funkcjonalność i estetyka w jednym – cechy wycieraczek Unimat LogoMat

Wycieraczki Unimat z logo to połączenie praktycznych właściwości czyszczących z możliwością personalizacji. Wykonane z wysokiej jakości włókna poliamidowego na podłożu z gumy nitrylowej, zapewniają doskonałe właściwości osuszające, antypoślizgowe i antystatyczne. Skutecznie zatrzymują piasek, błoto, kurz, śnieg i wodę, chroniąc posadzki przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Dzięki temu zmniejszają ryzyko namnażania się bakterii, co przekłada się na zdrowsze środowisko pracy i lepsze samopoczucie użytkowników obiektu.

LogoMaty charakteryzują się:

wysoką trwałością: są odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, zachowują estetyczny wygląd przez długi czas,

trwałymi kolorami: nadruki o fotograficznej jakości nie blakną ani nie odbarwiają się, nawet przy intensywnym użytkowaniu,

łatwością utrzymania w czystości: są łatwe w czyszczeniu, nie wymagają skomplikowanej konserwacji, co obniża koszty eksploatacji.

LogoMaty umożliwiają personalizację ‒ precyzyjne odwzorowanie logo, napisów czy grafik promocyjnych, dostosowanych do identyfikacji wizualnej firmy lub obiektu.

Rodzaje wycieraczek Unimat – dopasowane do potrzeb obiektów komercyjnych

Firma oferuje trzy typy wycieraczek z logo, które można dostosować do specyfiki każdego obiektu:

Miękkie LogoMaty . Wykonane z włókna poliamidowego na gumie nitrylowej, idealne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Doskonałe do umieszczania logo firmy, napisów informacyjnych lub ostrzegawczych. Dostępne w bogatej palecie kolorystycznej, zapewniają precyzyjne odwzorowanie detali graficznych.

. Wykonane z włókna poliamidowego na gumie nitrylowej, idealne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Doskonałe do umieszczania logo firmy, napisów informacyjnych lub ostrzegawczych. Dostępne w bogatej palecie kolorystycznej, zapewniają precyzyjne odwzorowanie detali graficznych. Wycieraczki w profilach aluminiowych. Modułowe rozwiązanie, dostępne we wszystkich wysokościach i szerokościach profili aluminiowych oferowanych przez Unimat. Możliwość dostosowania do dowolnych wymiarów sprawia, że idealnie sprawdzają się w dużych przestrzeniach, takich jak wejścia do galerii handlowych czy biurowców.

Modułowe rozwiązanie, dostępne we wszystkich wysokościach i szerokościach profili aluminiowych oferowanych przez Unimat. Możliwość dostosowania do dowolnych wymiarów sprawia, że idealnie sprawdzają się w dużych przestrzeniach, takich jak wejścia do galerii handlowych czy biurowców. Logo listwy ze stali nierdzewnej. Eleganckie i trwałe rozwiązanie, w którym logo jest wkomponowane w wycieraczki aluminiowe. Dedykowane do prestiżowych obiektów, gdzie estetyka i reprezentacyjność mają kluczowe znaczenie.

Zastosowanie wycieraczek z logo

Wycieraczki Unimat LogoMaty pełnią nie tylko funkcję praktyczną, są nośnikiem wizerunku marki, zwiększając jej rozpoznawalność wśród klientów, partnerów biznesowych i najemców. W obiektach komercyjnych, takich jak centra handlowe, biura czy hotele, personalizowane maty:

podnoszą prestiż obiektu, świadcząc o dbałości o detale,

wzmacniają identyfikację wizualną najemców,

minimalizują ryzyko poślizgnięć, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników.

Dodatkowo firma oferuje maty eventowe i bar-maty, które mogą być wykorzystywane podczas wydarzeń promocyjnych, konferencji czy imprez sportowych, wzmacniając przekaz marketingowy.

Indywidualne podejście do projektowania

Proces tworzenia wycieraczek jest w pełni dostosowany do potrzeb klienta. Specjaliści firmy:

doradzają w doborze materiałów i kolorystyki, uwzględniając warunki użytkowania i wymagania estetyczne,

przygotowują komputerowe wizualizacje projektów, umożliwiając dokładne dopasowanie grafiki do oczekiwań,

realizują zarówno projekty dostarczone przez klienta, jak i tworzą nowe na podstawie briefu.

Inwestycja w wizerunek i funkcjonalność

Wybierając wycieraczki Unimat LogoMat, zarządcy obiektów komercyjnych zyskują narzędzie, które łączy estetykę, funkcjonalność i promocję marki. To inwestycja w bezpieczeństwo, higienę i profesjonalny wizerunek, który wyróżni obiekt na tle konkurencji.