Inkluzywność zaczyna się od zrozumienia

Inkluzywna higiena to nie modny slogan, a realna potrzeba – i długofalowy projekt Tork, który ma na celu przekształcanie przestrzeni publicznych w miejsca bardziej dostępne, funkcjonalne i przyjazne dla wszystkich. Marka, należąca do firmy Essity, tworzy rozwiązania oparte na realnych potrzebach użytkowników – m.in. osób z ograniczoną sprawnością, nadwrażliwością sensoryczną czy egzemą.

Badanie przeprowadzone w 11 krajach (w tym w Polsce) ujawnia, że co druga osoba napotyka w publicznych łazienkach na bariery związane z higieną – od braku papieru i mydła, przez nieprzyjemne zapachy, po niewystarczającą prywatność. Takie warunki budzą często u użytkowników obrzydzenie, frustrację czy rozczarowanie, co może wpływać na decyzje konsumenckie. Aż 7% badanych przyznało, że z powodu złych warunków w łazience, odradziło znajomym wizytę w danym miejscu, a 8% zostawiło negatywną opinię w internecie.

Detale, które mają znaczenie

Jak wynika z badań, 95% osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi nie porusza się na wózku inwalidzkim, co oznacza, że wiele ich potrzeb pozostaje niezauważonych na etapie projektowania łazienek. Często wystarczy odpowiednio umiejscowiony i łatwy do użycia dozownik, przebadane dermatologicznie, przyjazne dla skóry mydła czy miękkie ręczniki papierowe – by znacząco poprawić komfort korzystania z toalety.

Autor: Tork/ Materiały prasowe

Higiena w Polsce – daleko od oczekiwań

W Polsce badaniem objęto 1000 osób. Wyniki jasno pokazują skalę problemu - 80% respondentów oczekuje umiarkowanego lub wysokiego poziomu higieny, ale tylko niewielka część obiektów spełnia te wymagania. Głównymi powodami unikania publicznych łazienek są: brak czystości, nieprzyjemny zapach oraz niedobory podstawowych środków higienicznych.

Co istotne, te niedogodności przekładają się na zachowania użytkowników. 26% respondentów przyznaje, że spędza mniej czasu w miejscu pracy z powodu złego stanu łazienek, a 13% ogranicza jedzenie i picie, by uniknąć konieczności korzystania z toalety poza domem. To nie tylko problem zdrowotny, ale też realna strata finansowa dla firm i instytucji.

Wsparcie dla personelu sprzątającego to też inkluzywność

Warto podkreślić, że koncepcja inkluzywnej higieny nie kończy się na użytkownikach. Aż 80% personelu sprzątającego zgłasza problemy ze zdrowiem psychicznym, które są związane z wykonywaną pracą. Wielu doświadcza stresu i braku wsparcia, co wpływa nie tylko na ich samopoczucie, ale też na jakość wykonywanych obowiązków. Proste zmiany, takie jak ergonomiczne, łatwe w uzupełnianiu systemy dozujące lub wprowadzenie inteligentnych rozwiązań np. sprzątania opartego na danych, mogą znacząco poprawić warunki pracy ekip sprzątających.

Inkluzywna higiena zakłada nie tylko łatwy fizyczny dostęp do toalety, ale możliwości komfortowego i bezpiecznego z niej korzystania – bez względu na ograniczenia użytkownika. To istotna zmiana myślenia, która wymaga zaangażowania wielu stron: projektantów, firm zarządzających, organizacji społecznych i samych użytkowników. Projekt Tork przekłada tę ideę na konkretne działania – oferując rozwiązania, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo wszystkich korzystających, niezależnie od ich indywidualnych wymagań. Takie podejście pomaga firmom tworzyć miejsca przyjazne zdrowiu i dobremu samopoczuciu, co pozytywnie wpływa na ich efektywność i wizerunek.

Porada eksperta Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager Tork – Inkluzywna higiena to nasz nowy projekt, ale idea „higieny dla wszystkich” towarzyszy nam od dawna. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednio dobrane produkty i przemyślane rozwiązania higieniczne pomagają tworzyć komfortowe, bezpieczne i dostępne warunki dla wszystkich – niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy poziomu sprawności. Dla wielu osób wizyta w toalecie w miejscu publicznym może być źródłem stresu, jeśli przestrzeń nie odpowiada ich potrzebom. Dlatego wspieramy organizacje w projektowaniu miejsc, które uwzględniają różnorodność użytkowników oraz realia pracy personelu sprzątającego.

W zarządzaniu obiektami komercyjnymi takimi jak biura, centra handlowe czy restauracje kluczowe znaczenie mają proste, ale skuteczne rozwiązania, które podnoszą standard higieny i ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Marka Tork oferuje szereg produktów, które sprawdzają się w różnych obszarach – od toalet po zaplecza kuchenne i strefy wspólne.

Dozowniki Tork z certyfikatem Easy-to-use są intuicyjne i wygodne w obsłudze, umożliwiają pojedyncze dozowanie, co zwiększa higienę i ogranicza zużycie produktu. Papierowe i włókninowe czyściwa jednorazowe o wysokiej chłonności ułatwiają szybkie sprzątanie, a dermatologicznie testowane mydła i miękkie w dotyku ręczniki zapewniają komfort użytkowania – także osobom o wrażliwej skórze.

Autor: Tork/ Materiały prasowe

Coraz większą rolę w zarządzaniu czystością odgrywają nowoczesne technologie, takie jak Tork Vision Sprzątanie – system oparty na danych, który wspiera efektywną pracę personelu sprzątającego. Dzięki czujnikom i bieżącemu monitorowaniu poziomu zużycia materiałów higienicznych, możliwe jest szybkie reagowanie dokładnie tam, gdzie rzeczywiście jest to potrzebne. To nie tylko poprawia wydajność pracy i jakość obsługi, ale także pozwala ograniczyć marnowanie zasobów i obniżyć koszty operacyjne.

Rozwiązania Tork odpowiadają również na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, który staje się kluczowym elementem strategii odpowiedzialnych firm i organizacji.

Dobrym przykładem jest Tork PaperCircle – pierwsza na świecie usługa recyklingu ręczników papierowych, zaprojektowana z myślą o obiektach komercyjnych. W ramach tego rozwiązania zużyte ręczniki papierowe są zbierane do specjalnie oznaczonych pojemników, a następnie trafiają do zakładów recyklingu, gdzie zyskują drugie życie jako nowe produkty papierowe. To realna zmiana – zamiast trafić do odpadów zmieszanych, ręczniki stają się częścią zamkniętego obiegu.

Dzięki Tork PaperCircle firmy mogą nie tylko ograniczyć ilość odpadów, ale także znacząco zmniejszyć swój ślad węglowy. Dodatkowo, cały proces jest mierzalny – użytkownicy usługi otrzymują dane o ilości przetworzonych ręczników oraz efektach środowiskowych.