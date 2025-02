Mleczarnia i Studio Pilatesu. Nowi najemcy w Wola Center

Mleczarnia Turek i Studio Pilatesu. Nowi najemcy w Wola Center

11:09

Do warszawskiego kompleksu przy ul. Przyokopowej wprowadziły się dwie nowe firmy. W gronie nowych najemców znalazła się Mleczarnia Turek i firma PoProstuPilates. Łącznie zajęli oni ok. 580 mkw. przestrzeni i tym samym obłożenie obiektu przekroczyło 95 proc. Za projekt kompleksu odpowiadała pracownia architektoniczna Kuryłowicz & Associate.

Spis treści

Ogrzewanie domu – o co zadbać, żeby nie mieć kłopotów? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oferta warszawskiego kompleksu Wola Center

Kompleks Wola Center, zlokalizowany przy ul. Przyokopowej 33 na warszawskiej Woli, oferuje 34 930 mkw. powierzchni biurowej, coworkingowej i handlowej. Dzięki bliskości metra, stacji kolejowej Warszawa Ochota oraz głównych arterii komunikacyjnych zapewnia dogodny dojazd zarówno z innych dzielnic, jak i spoza miasta.

Czytaj także: Eksperymentalne formy i artystyczna wizja. Cukiernia, jakiej jeszcze nie było

Najemcy mogą korzystać z szeregu udogodnień, w tym zielonych tarasów, eleganckiego patio oraz infrastruktury rowerowej obejmującej stojaki i prysznice. Na terenie obiektu znajduje się parking z 370 miejscami, z czego 121 jest ogólnodostępnych. Kompleks wyposażono również w stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Wola Center spełnia wysokie standardy zrównoważonego budownictwa, co potwierdza certyfikat BREEAM In Use na poziomie „Outstanding”.

Autor: Wola Center

Mleczarnia Turek i PoProstuPilates podpisali umowy najmu

Hines, będący wiodącym globalnym zarządcą inwestycjami na rynku nieruchomości, poinformował o zawarciu dwóch długoterminowych umów najmu powierzchni biurowej i handlowej w warszawskim budynku. W gronie nowych najemców znalazła się Mleczarnia Turek i firma PoProstuPilates, którzy łącznie zajęli ok. 580 mkw. przestrzeni. Tym samym obłożenie obiektu przekroczyło 95 proc.

Tak o przeprowadzce wypowiadał się Leszek Piślewski, Dyrektor Generalny w Mleczarni Turek:

Bardzo się cieszymy z przeprowadzki do Wola Center. Czas pandemii przedefiniował istotnie role i funkcje biura dla takich organizacji, jak nasza. Potrzebowaliśmy mniej indywidualnych gabinetów a więcej miejsca do pracy wspólnej, do ko-kreacji i integracji. Ważnymi czynnikami przy wyborze biura były, oczywiście, lokalizacja, promująca korzystanie z komunikacji miejskiej, oraz inne aspekty ekologiczne.

Z kolei Maciej Kmiołek, Wiceprezes & Członek Zarządu w Holistic Group, właściciela marki PoProstuPilates, stwierdził:

Studio, którego otwarcie planujemy na pierwszą połowę 2025 r., będzie największym studiem PoProstuPilates i jednym z największych studiów pilates w Polsce. Ta inwestycja jest kolejnym krokiem w naszej misji tworzenia przestrzeni, które wspierają filozofię „Wellness for Body & Mind”, zapewniając naszym klientkom najwyższą jakość treningów w wyjątkowej atmosferze.

Autor: Wola Center

Kim jest Hines? O zarządcy kompleksu Wola Center

Hines to globalny deweloper, inwestor i zarządca nieruchomości. Zarządza aktywami o wartości 86,9 mld euro, działając na rzecz klientów instytucjonalnych i prywatnych. Firma, obecna w 31 krajach, zatrudnia 5000 osób, które "wykorzystują 67-letnie doświadczenie Hines w inwestowaniu, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami".

Murowane starcie Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE

Autor: