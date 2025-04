Nowa kawiarnia Green Caffè Nero na warszawskim Kamionku

11:11

Autor: materiały prasowe YAREAL Polska Lokal o powierzchni blisko 190 m kw. powstanie na parterze kameralnego budynku apartamentowego NEFRYT.

W SOHO by Yareal na warszawskim Kamionku powstanie nowa kawiarnia Green Caffè Nero. Otwarcie lokalu o powierzchni blisko 190 mkw. zaplanowano na maj 2026 roku. Kawiarnia będzie zlokalizowana na parterze budynku apartamentowego NEFRYT, realizowanego właśnie w zachodniej części kompleksu na warszawskiej Pradze-Południe.

Spis treści

Pogadane Zbudowane. Jak wybrać dobry rekuperator? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Green Caffè Nero to uznana marka na polskim rynku kawiarnianym. Od 2012 roku sieć konsekwentnie rozwija się, otwierając punkty w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Obecnie jest ich blisko 90. Wystrój każdego z nich współtworzą polscy artyści i rzemieślnicy, dzięki czemu zyskują one indywidualny charakter, dopasowany do otoczenia, w którym się znajdują.

Green Caffè Nero to już ponad 70 kawiarni w Warszawie, a zdecydowana większość z nich jest zlokalizowana na lewym brzegu Wisły. Cieszy mnie każdy nowy lokal, ale ten będzie rzeczywiście wyjątkowy: w zrewitalizowanym otoczeniu praskiego Kamionka, wśród zieleni, w centrum nowego, kameralnego osiedla. Wierzę, że kawiarnia będzie sercem okolicy i miejscem, w którym lokalna społeczność będzie bywała i spędzała dobry czas – powiedziała Dorota Pomacho-Pątkiewicz, Prezeska Green Caffè Nero.

Kawiarnia Green Caffè Nero w apartamentowcu NEFRYT

Nowa kawiarnia Green Caffè Nero powstanie na parterze apartamentowca NEFRYT, który stanowi ostatni realizowany element części mieszkaniowej SOHO by Yareal. Ten kameralny budynek, z widokiem na zielony park linearny, nawiąże swoją architekturą do istniejących apartamentowców, w szczególności do budynku RUBIN. Wspólnie z pozostałymi budynkami stworzy spójny projekt m.in. dzięki klinkierowym płytkom i aluminiowym kubikom na elewacji.

Green Caffè Nero zagospodaruje lokal o powierzchni blisko 190 mkw. z dodatkowym ogródkiem. W procesie negocjacji i podpisania umowy Yareal Polska reprezentowała firma Homest, a działania koordynowała Patrycja Włodarczyk.

Jestem bardzo zadowolony z dołączenia Green Caffè Nero do grona najemców części usługowej SOHO by Yareal. Od samego początku, od etapu tworzenia koncepcji tego kompleksu, zależało nam, aby było to miejsce tętniące życiem, w którym każdy znajdzie dla siebie przestrzeń. Dlatego też niezwykle istotna jest dla nas różnorodność oferty, którą to właśnie Green Caffè Nero szalenie wzbogaca. Lokal, w którym powstanie kawiarnia jest wyjątkowy. Dysponuje piękną ekspozycją południową na park linearny, usytuowany jest niedaleko placu zabaw i restauracji Warszawa Wschodnia. Przestrzeń ta posiada ponadstandardową wysokość 4,7 m, gwarantującą niezwykły potencjał aranżacji, który Green Caffè Nero z całą pewnością doskonale wykorzysta. Do lokalu dodatkowo przylega ogródek z charakterystyczną stalową pergolą, z którego będą mogli korzystać goście kawiarni – powiedział Jacek Zengteler, Prezes Zarządu, Yareal Polska.

SOHO by Yareal to lokalne centrum na warszawskim Kamionku

SOHO by Yareal zaprojektowano zgodnie z ideą 15 minutowego miasta. To nowoczesne lokalne centrum na warszawskim Kamionku łączy funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne, gastronomiczne oraz usługowe. Projekt został wyróżnionym prestiżowym certyfikatem BREEAM Communities.

Lokale handlowe i usługowe zlokalizowano między innymi na parterach budynków mieszkalnych. Część z nich znajdzie swoje miejsce w odrestaurowanych zabudowaniach historycznych. Już teraz w SOHO by Yareal działają przedszkole i sala zabaw, pierwszy w Warszawie sklep spożywczy Carrefour w formacie „300”, niebawem otworzy się kwiaciarnia, a w przygotowaniu są m.in. kawiarnia wraz z bistro, piekarnia czy studio architektoniczne.

W historycznym budynku nr B.56 z charakterystycznym ceglanym kominem zostanie otwarty hub gastronomiczny, w którym znajdą się takie koncepty, jak Bułkę przez Bibułkę, Pollypizza Neopolitan i Baken. Jego otwarcie jest planowane na drugą połowę 2026 r. Łącznie w SOHO by Yareal, w kilkudziesięciu lokalach zaplanowano ponad 11 300 mkw. powierzchni przeznaczonej na handel i usługi.

Obecnie trwają prace remontowe budynku B.56 oraz realizowana jest budowa ostatniego etapu części mieszkaniowej kompleksu, w ramach którego powstaną dwa budynki z mieszkaniami o podwyższonym standardzie oraz apartamentowiec NEFRYT. Po oddaniu ich do użytku pod koniec 2025 roku, część mieszkaniowa kompleksu osiągnie finalny kształt.

Murowane starcie Taras naziemny - masywny czy lekki. MUROWANE STARCIE