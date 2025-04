Funkcjonalny i estetyczny projekt SPA ze strefą wellness. Armatura sanitarna oszczędzająca wodę

Strefy SPA i wellness w hotelach oraz samodzielnie działające salony zapewniają swoim gościom liczne korzyści. To miejsca, gdzie można się zrelaksować i zregenerować. Projekt SPA ze strefą wellness powinien gwarantować gościom bezpieczeństwo, higienę i wygodę korzystania. Odpowiednio dobrana armatura sanitarna pomoże spełnić te wymagania.

Relaksujący masaż, kąpiel w jacuzzi lub basenie czy wizyta w saunie to aktywności chętnie wybierane przez Polaków nie tylko w czasie wakacyjnego pobytu w hotelu, lecz także na co dzień, w ramach odstresowania lub dbałości o zdrowie czy kondycję. W miejscach do tego przeznaczonych (salonach spa i wellness) higiena to podstawa, zwłaszcza dziś, po okresie pandemii, gdzie w czasie jej trwania inwestorzy musieli dostosowywać się do wprowadzanych – nierzadko zmieniających się z dnia na dzień – obostrzeń sanitarnych.

Projekt SPA ze strefą wellness – obowiązujące wytyczne

Zwykle, aby odpowiednio zaprojektować i otworzyć lokal oferujący konkretne usługi, wystarczy zrobić to zgodnie z aktualnymi normami, a w przypadku wellness & SPA – wdrożyć wytyczne sanitarne. Niestety obecnie nie istnieją obowiązujące w tym zakresie dokumenty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakie powinny spełniać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (DzU z 2004 r. nr 31, poz. 273) straciło swoją moc prawną, nie pojawiają się również informacje o terminie wprowadzenia w życie nowego.

Otwarcie działalności oferującej usługi wellness & SPA na chwilę obecną wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji. Przed rozpoczęciem działalności opinię sanitarną wydaje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, w którym zawarto opis świadczonych usług, inwentaryzację pomieszczeń, rysunek techniczny lokalu oraz jego dane (powierzchnia, wyposażenie, wysokość, rodzaj wentylacji, oświetlenie, rozwiązania instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym dostęp do wody przeznaczonej do spożycia i jej jakości oraz przewidywaną liczbę pracowników).

Projekt SPA ze strefą wellness musi uwzględniać wymagane normy dla wyposażenia. Powinno ono mieć odpowiednie certyfikaty gwarantujące zgodność z rozporządzeniami dotyczącymi materiałów, bezpieczeństwa, higieny czy ekologii. Wśród nich warto wymienić Atest Higieniczny PZH, potwierdzający, że dany produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkownika, a także unijny znak CE, który oznacza, że wyroby spełniają podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia publicznego i ochrony konsumentów. W urządzeniach sanitarnych testuje się m.in. wytrzymałość na obciążenia (150 kg dla umywalek, 400 kg dla WC, 100 kg dla pisuarów), odprowadzenie wody, odporność na zmiany temperatury cieczy, niewrażliwość na produkty chemiczne i środki czyszczące, łatwość czyszczenia i inne. O tym, że dany wyrób jest ekologiczny, świadczy dobrowolne, unijne oznakowanie – Ecolabel – przyznawane po weryfikacji określonych kryteriów, które dla poszczególnych kategorii produktów są publikowane w formie decyzji Komisji Europejskiej. Na podstawie tych samych wymogów przyznawany jest Znak ekologiczny Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (polski producent może starać się o obydwa dokumenty, w zależności od potrzeb).

Odpowiednie wyposażenie ma znaczenie także podczas oceny całych budynków pod kątem ubiegania się o przyznanie im certyfikatów poświadczających użycie ekologicznych materiałów i technologii oraz wpływających na zdrowie, komfort, a także świadomość użytkowników. Produkty i rozwiązania oszczędzające wodę są brane pod uwagę m.in. w systemie certyfikacji BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) przyznawanym od 1990 roku przez BRE (ang. Building Research Establishment), który określa standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, wznoszenia oraz użytkowania budynków. Kolejny ważny certyfikat to LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design). System ten został utworzony w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku z inicjatywy stowarzyszenia non-profit U.S. Green Building Council. Poddaje wielokryterialnej ocenie projektowanie, budowę, eksploatację i utrzymanie budynków. System LEED – przy ocenie oddziaływania obiektu na środowisko naturalne – bierze pod uwagę m.in. zużycie materiałów, energii elektrycznej i wody, aspekty zdrowotne, innowacyjność projektu czy wpływ rozwiązań architektonicznych na środowisko naturalne. W przypadku wyżej wymienionych certyfikatów odpowiedni wybór armatury pozwala zdobyć cenne punkty podczas oceny budynków pod kątem gospodarowania wodą – coraz więcej producentów armatury wprowadza do oferty baterie, które pomagają sprostać zawartym w nich, wymagającym kryteriom.

Czy projekt SPA ze strefą wellness powinien uwzględniać recykling wody szarej i deszczowej?

Istotną i coraz bardziej popularną praktyką w procesie projektowania obiektów użyteczności publicznej jest odzyskiwanie tzw. wody szarej oraz deszczowej. Warto zastanowić się, czy projekt SPA lub salonu wellness uwzględniający odzysk szarej wody będzie opłacalny oraz jakie korzyści przyniesie inwestorowi. Recykling wody szarej, czyli tej, która jest zużywana pod prysznicem czy w umywalce, polega na oczyszczeniu jej i ponownym wykorzystaniu, np. do spłukiwania toalet czy nawadniania terenów zielonych wokół budynku, co znacząco zmniejsza zużycie wody pitnej. Projektując system odzysku wody szarej, należy obliczyć zakładane zużycie wody i ocenić, jaką jej ilość będzie można zebrać z budynku. Istotnym elementem jest zaplanowanie oddzielnych pionów do zbierania wody szarej, którymi będzie ona dostarczana grawitacyjnie do zbiornika znajdującego się na dolnych kondygnacjach lub pod ziemią. Aby odzyskać wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych, należy zainstalować dostosowany do zlewni dachu zbiornik (podobnie jak w przypadku wody szarej może być umiejscowiony na dolnej kondygnacji lub pod ziemią), do którego będzie trafiać deszczówka, a także system pomp oraz filtrów pozwalających na użycie oczyszczonej wody deszczowej, np. w instalacji ogrzewania podłogowego czy nawadniania terenów zielonych. Poza aspektem ekologicznym zaletą systemów odzyskiwania wody szarej i deszczowej są niskie koszty utrzymania oraz serwisu. Ponadto instalacje te gwarantują dodatkowe punkty przy ekologicznej certyfikacji budynków. W połączeniu z dobrze dobraną, ekologiczną i oszczędną armaturą sanitarną są w stanie wyraźnie obniżyć ilość, a tym samym koszty zużycia wody.

Czy warto inwestować w system uzdatniania wody dla salonu SPA?

W każdym obiekcie użyteczności publicznej, w którym goście mają kontakt z wodą, niezbędna jest instalacja systemu jej uzdatniania. Wynika to z konieczności usuwania zanieczyszczeń mechanicznych powstających przez osadzanie się w sieciach wodociągowych rdzy, mułu, piasku oraz innych substancji. Parametry, jakie powinna spełniać woda, zależą od celu, do jakiego zostanie użyta (np. socjalno-bytowy, spożywczy, do instalacji grzewczej). Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem działalności salonu SPA należy wykonać analizę próbek pod nadzorem sanepidu, który dysponuje informacjami na temat obowiązujących norm, jakie musi spełniać woda. Dopiero po zrealizowaniu badań następuje wybór sposobu uzdatniania wody, adekwatny do jakości i prowadzonej działalności. Od tego zależy nie tylko zdrowie gości, lecz także prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie armatury oraz innych sprzętów, które mają kontakt z wodą. W obiektach użyteczności publicznej, takich jak salony SPA, korzysta się z wody pochodzącej z wodociągów miejskich, która przeważnie jest twarda, co powoduje osadzanie się kamienia wewnątrz armatury, a to prowadzi do awarii lub uszkodzeń, obniża sprawność urządzeń ogrzewających wodę itp. Inwestycja w odpowiednio dopasowany, wydajny system uzdatniania wody pomoże w prawidłowej, bezawaryjnej eksploatacji sprzętów i wyposażenia.

Armatura sanitarna zapewniająca higienę a projekt SPA

Termin SPA pochodzi od łacińskiego wyrażenia „sanus per aquam”, czyli „zdrowy przez wodę”. Mimo że woda ma dobroczynny wpływ na nasz organizm, to pomieszczenia, w których stale się z niej korzysta, stanowią idealne środowisko dla rozwoju szkodliwych bakterii i drobnoustrojów, a także grzybów oraz pleśni. Dlatego w salonach odnowy biologicznej warto postawić na rozwiązania i materiały, które ułatwiają utrzymanie higieny na najwyższym poziomie. Pomagają w tym producenci armatury do obiektów użyteczności publicznej, którzy oferują produkty wykończone antybakteryjnymi powłokami sprawiającymi, że na powierzchni toalety, baterii czy płytek bakterie nie mają szans na przetrwanie. Powłoki przeważnie zawierają jony srebra – bezpieczne dla zdrowia mikroelementy o naukowo potwierdzonym działaniu antyseptycznym. Jony srebra wiążą enzymy bakterii, a tym samym ograniczają ich namnażanie się, powodując ich obumarcie. Odpychają także wodę, co zmniejsza ryzyko powstawania osadów z kamienia, przywierania brudu itp. Ważną cechą tego typu powłok jest odporność na ścieranie, dzięki czemu pokryte nimi urządzenia długo zachowują atrakcyjny, estetyczny wygląd. Nie bez znaczenia jest także design – w obiektach użyteczności publicznej najlepiej sprawdzają się proste formy i gładkie powierzchnie, które łatwo się czyści. Po doświadczeniach związanych z pandemią najważniejsze jednak jest to, czego na pierwszy rzut oka nie widać, czyli technologia bezdotykowa, popularna zwłaszcza w bateriach umywalkowych. Po wykryciu ruchu czujnik umieszczony pod wylewką uruchamia przepływ wody i zamyka go po określonym czasie lub po odsunięciu dłoni spod wylewki. Technologia bezdotykowa wymaga baterii lub podłączenia do sieci elektrycznej. Elementy elektroniki sterującej montuje się podtynkowo. Czujniki działające na podczerwień są stosowane nie tylko w bateriach umywalkowych, lecz także w spłuczkach czy dozownikach mydła. Wybierając armaturę nawet do niewielkiego salonu day SPA, warto zdecydować się na produkty przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, ponieważ zaprojektowano je z myślą o dużo bardziej intensywnej eksploatacji niż urządzenia do wnętrz prywatnych. Nie chodzi tylko o częstotliwość używania baterii, umywalki czy toalety, lecz także o to, w jaki sposób będą użytkowane. Powszechnie uważa się, że o swoje dbamy bardziej niż o cudze, stąd też w ofercie producentów armatury sanitarnej do obiektów komercyjnych znajdują się produkty wykonane z wytrzymałych materiałów, odporne na zniszczenia, uszkodzenia mechaniczne, a także wandalizm (dzięki specjalnym systemom montażu). Warto inwestować w wyroby, które zapewniają komfortowy dostęp do podzespołów, są łatwe w konserwacji, objęte długą gwarancją, z powszechnym dostępem części wymiennych. Znaczenie ma również zapewniony przez producenta szybki i bezproblemowy serwis w razie awarii.

Armatura sanitarna w salonie SPA umożliwiająca oszczędzanie wody

W obiektach użyteczności publicznej, zagospodarowanych na lokale oferujące usługi związane z odnową biologiczną i pielęgnacją ciała, woda – dosłownie i w przenośni – leje się strumieniami. Dobrze dobrana armatura sanitarna ma ogromny wpływ na jej zużycie i koszt. W bateriach umywalkowych, wannowych i prysznicowych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na klasę przepływu, która informuje o tym, ile litrów wody wylewa się z kranu w ciągu sekundy. Rozróżniamy sześć klas przepływu wody: Z – 0,15 l/s, A – 0,25 l/s, S – 0,33 l/s, B – 0,43 l/s, C – 0,5 l/s, D – 0,63 l/s. Tu należy zwrócić uwagę, że najbardziej ekologiczna i ekonomiczna klasa Z, którą mogą być oznaczone jedynie baterie bezdotykowe oraz jednouchwytowe z blokadami przepływu, nie zawsze jest najlepszym wyborem. Niewielki przepływ wody wystarczy do skutecznego i szybkiego umycia rąk w umywalce, nie sprawdzi się natomiast przy nalewaniu wody do wanny – w tym przypadku rekomenduje się baterie klasy C lub D, mające większy przepływ, dzięki czemu nie trzeba będzie długo czekać, aż wanna zostanie napełniona. Ponadto przy niskim przepływie wlewanie wody trwa na tyle długo, że zanim uzyskana zostanie pożądana jej ilość, zdąży już nieco obniżyć swoją temperaturę.

Poza klasą przepływu wody producenci oferują wiele ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań, które dziś stanowią „must have” w obiektach użyteczności publicznej. Jedną z technologii regulujących ilość zużywanej wody są bezdotykowe czujniki uruchamiające i zamykające jej przepływ. Warto wspomnieć, że technologia czujników podczerwieni charakteryzuje się niskim zużyciem energii. Kolejne popularne rozwiązanie to zastosowanie zaworów czasowych, pozwalających na dokładne ustawienie parametrów strumienia – czasu przepływu oraz ilości wody. Zawory te można zastosować zarówno w bateriach umywalkowych (również bezdotykowych) czy natryskach, jak i np. w systemie służącym do spuszczania wody w pisuarach. Przykładowo, czas wypływu w umywalce można ustawić na 7 sekund, a w pisuarze na 3. Przy odpowiednim ciśnieniu oraz perlatorach ilość wody zużyta w tym czasie wystarczy do umycia rąk czy spłukania nieczystości. W przypadku spłuczek do misek ustępowych standardem jest możliwość zużycia mniejszej lub większej ilości wody do spłukania nieczystości z muszli, np. 2 i 4 l. Do ogólnodostępnych natrysków warto wybrać baterie z termostatem – mechanizmem, który utrzymuje stałą temperaturę wody. Bateria termostatyczna ma dwa pokrętła – do otwierania i zamykania przepływu oraz do ustawienia stałej, optymalnej temperatury. W modelach umywalkowych sprawdzą się natomiast ukryte regulatory, które pozwalają na ustawienie pożądanej temperatury wody, jednocześnie uniemożliwiając poszczególnym użytkownikom jej zmianę. W bateriach łazienkowych powszechnie stosowane są także perlatory, czyli sitka na końcu wylewki, wywierające podciśnienie na wypływający strumień wody, która w efekcie miesza się z powietrzem. Perlatory zmniejszają zużycie wody nawet o 70%, jednocześnie nie zmniejszając komfortu użytkowania.

Projekt SPA – jak zadbać o bezpieczeństwo użytkowników?

Opisane powyżej funkcje wpływają także na bezpieczeństwo użytkowników. Technologia bezdotykowa eliminuje kontakt użytkownika z armaturą, a tym samym ogranicza transmisję ewentualnych bakterii i wirusów. W trosce o utrzymanie higieny producenci proponują także inne rozwiązania, np. automatyczne spłukiwanie WC lub pisuaru w określonym odstępie czasu, aby uniknąć zjawiska stojącej wody w kanalizacji, które sprzyja rozwojowi bakterii. Z kolei termostaty i ukryte regulatory temperatury minimalizują ryzyko wypadków związanych z oparzeniami, ponieważ użytkownicy nie mają możliwości samodzielnego regulowania poziomu ciepła wody.

Estetyczna i funkcjonalna armatura sanitarna w salonie SPA i wellness

Decyzja o wyborze ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań nie musi oznacza, że armatura sanitarna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej będzie miała nieatrakcyjny wygląd. Salony SPA i wellness to często miejsca eleganckie i luksusowe, w których estetyka jest bardzo istotna. Na szczęście producenci armatury odpowiadają na potrzeby rynku i umiejętnie łączą technologię z designem na najwyższym poziomie. Dzięki ukryciu mieszaczy czy regulatorów temperatury, baterie do obiektów komercyjnych mają przeważnie minimalistyczne i proste formy, które nie tylko doskonale sprawdzają się w eleganckich wnętrzach, lecz także są bardzo praktyczne (pozbawione ozdobnych elementów, jednolite powierzchnie łatwo się czyści). Zaletą produktów o nieskomplikowanej, prostej linii jest również możliwość dopasowania ich do aranżacji wnętrza w różnych stylach. Dostępne w rozmaitych wykończeniach kolorystycznych, matowe lub polerowane baterie łazienkowe komponują się z popularnymi i chętnie wybieranymi do salonów SPA materiałami, takimi jak kamień, drewno egzotyczne, oraz z pozostałym wyposażeniem, np. białą lub czarną ceramiką.

Co musi zakładać projekt SPA w trosce o samopoczucie gości?

Dobrze funkcjonująca strefa wellness lub SPA musi bazować na odpowiednim zaplanowaniu przestrzeni oraz użyciu wyposażenia i materiałów, które są jednocześnie estetyczne, wytrzymałe, bezpieczne oraz higieniczne. Ponieważ to miejsce ma sprzyjać relaksowi i odpoczynkowi, projekt SPA powinien zakładać oddzielenie od siebie stref, w których stale odbywa się ruch, od tych, gdzie gość może liczyć na spokojny odpoczynek. Niezbędne jest także wydzielenie zaplecza z oddzielną szatnią i łazienką tylko dla personelu. Istotne jest zapewnienie użytkownikom poczucia prywatności – pomogą w tym kameralne pokoje przeznaczone do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, z szatnią i łazienką dla klienta, oraz odpowiednia liczba toalet i umywalek w ogólnodostępnej łazience. W przestrzeniach, w których znajdują się natryski, np. przy saunie, jacuzzi czy basenie, warto zapomnieć o znanych z miejskich pływalni otwartych prysznicach i postawić na komfortowe, zamykane kabiny z przestrzenią do odłożenia ręcznika czy szlafroka. Strefa wellness, w której można oczekiwać na zabieg lub odpoczywać po nim, powinna być miejscem idealnym do relaksu – wyposażonym w wygodne fotele lub szezlongi i stoliki na napoje. W obiektach tego typu kluczowa jest atmosfera, którą buduje się właśnie za pomocą odpowiednio dobranych mebli, dodatków, oświetlenia, roślinności, a także – o czym nie wolno zapominać – zapachów i dźwięków.

