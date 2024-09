Kuchnia w biurze. Jak ją urządzić?

Kuchnia w biurze, która ma przemyślany wygląd, charakteryzuje się ergonomicznością oraz funkcjonalnością w realny sposób może wpłynąć na zwiększenie zadowolenia pracowników z miejsca pracy. Co więcej, może być ważnym czynnikiem w budowaniu społeczności w miejscach pracy.

Kuchnia w biurze – jak ją zaprojektować?

W założeniu wielu klientów, ale również architektów, biurowa kuchnia odpowiadająca na zróżnicowane potrzeby dzisiejszych pracowników musi znacząco odróżniać się od przestrzeni pracy. Te, co do zasady, projektuje się w sposób dość stonowany, z ograniczoną do minimum ilością rozpraszających elementów. Strefa pracy ma kojarzyć się ze skupieniem i sprzyjać wykonywaniu obowiązków w komfortowych warunkach. Co innego jednak przestrzenie kuchenne. Już od pewnego czasu w trendzie jest projektowanie ich w taki sposób, aby stawały się przeciwieństwem spokojnej, minimalistycznej przestrzeni służącej do pracy. Odczucie tej różnicy z punktu widzenia użytkownika jest bardzo ważne – ma być wręcz automatyczne. Zupełnie inny styl wnętrza powinien niemal podświadomie ułatwić pracownikowi zrelaksowanie się, złapanie oddechu i przeprogramowanie myśli.

Istotnym aspektem, doskonale oddającym ten sposób myślenia projektowego, jest zwracanie szczególnej uwagi na materiały, z których wykonane są powierzchnie do pracy. Chodzi m.in. o to, aby wygląd blatów i stołów kuchennych różnił się zdecydowanie od pracowniczych biurek. Różnica ta, często niezauważana, niesie ze sobą automatyczny, odczytywany podświadomie przekaz: „to nie jest moje miejsce pracy, czas na chwilę odpoczynku”.

Elementami, bez których trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek kuchenną przestrzeń, jest oczywiście duży, wygodny blat roboczy, pojemne szafki oraz miejsca do spożywania posiłków. Dobry projekt nie może też obyć się bez wytrzymałych, łatwych w konserwacji i czyszczeniu materiałów. Zwykle stosowane są blaty laminowane oraz z płyt HPL, ale spotyka się też drewno, kamień czy najtrwalsze ze wszystkich materiałów – spieki. Fronty kuchenne coraz częściej projektujemy w fornirze lub laminatach drewnopodobnych. Materiały te nie tylko ocieplają wnętrze, ale też – ze względu na niejednolitość swojej faktury – sprawdzają się lepiej niż gładkie, jednokolorowe powierzchnie, na których widać każdy odcisk palca.

Wyposażenie biurowej kuchni

Pod względem wyposażenia ważne jest, aby zadbać o odpowiednią ilość sprzętów – lodówek, zmywarek, czajników, ekspresów do kawy czy mikrofalówek. Zdarza się, że w kuchniach instaluje się także płyty kuchenne i piekarniki. Dzieje się tak najczęściej w przypadku, kiedy w najbliższej okolicy nie ma punktów gastronomicznych, z których można by skorzystać w trakcie przerwy na lunch.

Obecnie jednak powyższe rozwiązania to zaledwie punkty wyjścia. W realizacjach stref kuchennych zauważalna jest zdecydowanie większa różnorodność niż jeszcze kilka lat temu – tak pod względem wyglądu, jak i funkcji, które pełni obecnie w biurze gastronomiczna przestrzeń. Ich mnogość w naturalny sposób wymusza przemyślaną aranżację przestrzeni. Jeśli tylko pozwalają na to warunki lokalowe, dąży się do wyraźnego oddzielenia poszczególnych stref. Projektuje się zarówno pojedyncze, mniejsze stoliki – odpowiednio rozsiane po kuchni, jak i duże, wspólne stoły, przy których usiąść będzie mogło nawet kilkanaście lub więcej osób. Popularnym rozwiązaniem są również wyspy lub bary z wysokimi hokerami, przy których można zatrzymać się na szybki posiłek lub kawę.

Widać zatem wyraźnie, że kuchnia – wzorem idei zaczerpniętych z trendu community building – ma oferować każdemu pracownikowi miejsce dopasowane do jego indywidualnych preferencji lub odpowiadające na potrzebę danej chwili. Podążając tropem strefowania, miejsce przygotowywania posiłków warto zlokalizować nieco dalej od ekspresu z kawą czy sofy, która służy do wypoczynku. Wszystko po to, aby poszczególni użytkownicy nie przeszkadzali sobie w spokojnej, kuchennej koegzystencji.

W jakim stylu projektować kuchnie w biurze?

Stylistyka, w której osadzane są najnowsze kuchenne projekty, staje się coraz bardziej odważna, niesztampowa. To właśnie tam architekci mogą pozwolić sobie na odrobinę nieprzewidywalności i kreowanie efektu zaskoczenia. Charakter wnętrz stref gastronomicznych nawiązuje często do tego, jaki spotykać można w dzisiejszych kawiarniach czy restauracjach. Pojawiają się żywe kolory szafek, ceramiki czy obić meblowych, ciekawe faktury i nietypowe dodatki, jak na przykład neony, wzorzyste tapety czy kolorowe grafiki. Właśnie w takim duchu utrzymana jest przestrzeń kuchenna zaprojektowana przez Iliard dla nowego biura firmy Orange, znajdującego się w krakowskim budynku V.Offices. Królują tam intensywne barwy i przykuwające wzrok detale, jak choćby graficzna interpretacja panoramy krakowskiej starówki. Całość przestrzeni utrzymana jest w klubowym duchu, przywołującym na myśl popularne obecnie food courty.

Nieformalny charakter uzyskuje się często przez zdjęcie typowych sufitów modułowych i wyeksponowanie instalacji. Czarne dodatki z metalu, kojarzące się ze stylem loftowym lub skandynawskim, mieszają się w realizacjach z elementami domowymi, ocieplającymi wnętrze, przywodzącymi na myśl wygodę wciąż popularnego doświadczenia home office. Efekt ten można osiągnąć chociażby przez użycie dużej ilości drewna i fornirowanych frontów. Taki zabieg zastosowali projektanci Iliard w kuchni warszawskiej siedziby firmy Gaspol. Dzięki temu przestrzeń zyskała spokojny, domowy charakter.

Kuchnia w biurze – nie tylko miejsce posiłków

Użycie różnorodnych mebli, wygodnych, tapicerowanych foteli, a nawet sof to kolejny pomysł na urozmaicenie strefy gastronomicznej. W ten sposób staje się ona znacznie bardziej uniwersalna – może służyć do przygotowania i zjedzenia posiłku, ale również stwarza warunki do komfortowej rozmowy, spotkań i integracji.

Współczesne kuchnie biurowe to jednak nie zawsze tylko i wyłącznie miejsca przeznaczone do konsumpcji i relaksu. Są sytuacje, kiedy projektuje się je tak, aby można było przeprowadzać w nich na przykład duże spotkania firmowe czy szkolenia. Często z pomocą przychodzą tu przesuwane, mobilne ściany i lekkie, modułowe meble, dzięki którym łatwo można przearanżować przestrzeń.

Zdarzają się także klienci, którzy planując nowe przestrzenie kuchenne, myślą o organizowaniu w tych miejscach warsztatów, pokazów kulinarnych czy wspólnego gotowania. Tego typu aktywności są sprawdzonymi sposobami na budowanie firmowej społeczności. W tym celu projektuje się więc duże, robocze blaty, często w formie wolno stojącej wyspy. Kuchnię zaś wyposaża się w większą ilość sprzętów – takich jak piekarniki i płyty grzewcze.

Dobrze zaprojektowane przestrzenie kuchenne mogą czasem również posłużyć jako miejsce do pracy. Zdarza się, że chwilowa zmiana otoczenia i pół godziny pracy na laptopie przy kuchennym barze zadziałają zbawiennie na wykonanie aktualnego zadania. Są także zespoły, które sofy i wygodne, kuchenne meble traktują jako dobre miejsca na przeprowadzenie burzy mózgów lub inny rodzaj kreatywnej, zespołowej pracy. Bliskość ekspresu do kawy ma w tym procesie duże znaczenie.

Przerwa na kawę w biurze to wyjątkowy społeczny konstrukt. Temat, wokół którego powstał niejeden serial, film czy książka. Jest jednym z ważniejszych pracowniczych rytuałów, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie funkcjonowania w pracy. O odpowiednio zaaranżowane miejsce, gdzie kawę można przygotować i wypić, należy zatem zadbać przy projektowaniu stref kuchennych. Podstawą będzie tu dobrej jakości sprzęt do parzenia kawy. W większość przypadków klienci decydują się na ekspresy ciśnieniowe. Ich moc i możliwości przerobowe muszą odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie (czyli ilość korzystających ze sprzętu pracowników). Coraz częściej ekspresy podłącza się do ujęcia wody, dzięki czemu ich użytkowanie staje się dużo bardziej komfortowe. Zdarza się, że pracodawcy dostarczają pracownikom również samowary do przygotowywania herbaty. Umieszcza się je w okolicy ekspresów do kawy. Strefę kawową warto jest zaaranżować tak, aby znajdowała się na uboczu i pozwalała zrobić sobie spokojną przerwę w pracy. W sytuacji, gdy biuro jest wyjątkowo duże, projektuje się osobne, mniejsze aneksy kuchenne, w których dostępny jest tylko ograniczony zasób wyposażenia, z czajnikiem i ekspresem do kawy na czele. Nie można też zapominać o wodzie. Dostępność wody pitnej w miejscach pracy to dziś już niemal standard. Często z pomocą przychodzą charakterystyczne dystrybutory. Jednak dużo bardziej estetycznym rozwiązaniem jest projektowanie specjalnych kranów z wodą pitną. Filtrują one automatycznie wodę, mogą ją również podgrzać albo nasycić gazem.

Biurowa kuchnia od zawsze pełniła nieoficjalną funkcję serca firmy. Nie od dziś wiadomo, że wspólnie zjedzony posiłek czy kwadrans poświęcony na wypicie kawy w towarzystwie sprzyja budowaniu relacji i poprawia nastrój. Właśnie dlatego to w kuchni – często mimochodem, w sposób najbardziej naturalny i niewymuszony – tworzą się firmowe społeczności i zacieśniają pracownicze relacje. Kuchenna przestrzeń sprzyja też odpoczynkowi, szybkiej regeneracji i pomaga w złapaniu równowagi podczas stresującego dnia w pracy.

Autor: