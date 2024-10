5 rzeczy, o których warto pamiętać przy wyborze elewacji dla obiektów komercyjnych

Wybór odpowiedniego materiału elewacyjnego jest kluczowy dla każdego obiektu komercyjnego. Decyzja ta wpływa nie tylko na estetykę budynku, ale również na jego trwałość i aspekty środowiskowe. Elewacja budynku to jego wizytówka, od której zależy pierwsze wrażenie klientów i partnerów biznesowych, a docelowo przekłada się na rentowność inwestycji. Dlatego też warto, aby inwestorzy i architekci wzięli pod uwagę produkty EQUITONE i zapewnili swoim projektom długowieczność, łatwość w utrzymaniu oraz zgodność z nowoczesnymi standardami ekologicznymi.

Trwałość

To jeden z najważniejszych kryteriów przy wyborze materiału. Solidne i trwałe tworzywa minimalizują konieczność częstych napraw i renowacji, co jest istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacji budynku. Przykładem produktu, które cechuje się wysoką trwałością, jest EQUITONE, płyty elewacyjne wykonane z włókno-cementu, które mogą służyć do 50 lat i dłużej, wymagając jedynie regularnego czyszczenia. Taka żywotność przekłada się na znaczne oszczędności oraz pewność, że budynek będzie wyglądał estetycznie przez wiele dekad.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

EPD to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat wpływu danego materiału na środowisko przez jego cały cykl życia. Deklaracja jest niezwykle ważnym narzędziem dla inwestorów i architektów, którzy pragną podejmować świadome decyzje. Sprawdzając, czy dany produkt ma EPD, można ocenić jego ekologiczność oraz zgodność z międzynarodowymi standardami. EQUITONE ma deklarację, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy priorytetowo traktują zrównoważony rozwój.

Wsparcie producenta w uzyskaniu certyfikatów LEED i BREEAM

Certyfikaty LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oraz BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) są prestiżowymi wyróżnieniami potwierdzającymi, że budynek jest przyjazny środowisku. Najemcy i nabywcy powierzchni dbający o atrakcyjność swoich biur zwracają większą uwagę na posiadane certyfikaty. Dlatego zdecydowanie warto skorzystać z eksperckiej wiedzy producenta materiałów elewacyjnych.

EQUITONE może znacząco wesprzeć inwestorów w procesie uzyskiwania tych certyfikatów. Firma Etex udostępnia dokumentację, która precyzyjnie pokazuje, ile punktów w poszczególnych kategoriach można uzyskać, wybierając każdy z materiałów EQUITONE. To znacznie ułatwia proces certyfikacji i pozwala na dokładne planowanie ekologicznych inwestycji.

Efektywność energetyczna

Technologia fasady wentylowanej przynosi wiele korzyści dla obiektów komercyjnych. Przede wszystkim, zapewnia ona dodatkową izolację termiczną, co znacząco poprawia efektywność energetyczną budynku. Dzięki temu, budynek jest bardziej ekologiczny i tańszy w utrzymaniu. Dodatkowo, fasada wentylowana zapewnia dodatkową izolację akustyczną, co podnosi komfort użytkowników obiektu, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Powłoka antygraffiti

Wśród materiałów EQUITONE można również znaleźć pokrycia elewacyjne z powłoką antygraffiti. Dzięki niej, elewacja jest łatwa w czyszczeniu i odporna na zniszczenia, co przyczynia się do dłuższej żywotności i estetycznego wyglądu budynku, co z kolei przekłada się na atrakcyjność w oczach najemców i ich klientów. EQUITONE [pictura] to materiał, który doskonale sprawdzi się na obiektach w centrach miast oraz w obszarach o dużym zagęszczeniu ruchu. Doskonałymi przykładami wykorzystania potencjału powłoki antygrafitti w obiektach komercyjnych są Rzeszów Business Park czy Bumerang Park pod Poznaniem.

Świadomy wybór materiału elewacyjnego ma kluczowe znaczenie dla trwałości, estetyki i ekologiczności obiektu komercyjnego. EQUITONE wspiera nowoczesnych architektów w realizacji odważnych wizji, natomiast świadomych inwestorów w uzyskaniu certyfikatów LEED i BREEAM.

