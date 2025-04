Okucia do drzwi w obiektach komercyjnych. Uchwyty do drzwi wewnętrznych – jakie wybrać?

Dobierając drzwi wewnętrzne do obiektów komercyjnych, zwraca się uwagę przede wszystkim na ich funkcjonalność, trwałość oraz dopasowanie wyglądu do charakteru wnętrza. Warto jednak pamiętać, że drzwi to nie tylko skrzydło – aby były w pełni funkcjonalne, niezbędne są odpowiednie okucia drzwiowe, takie jak klamki, pochwyty czy gałki, które umożliwiają wygodne otwieranie i zamykanie.

Klamki i inne uchwyty najczęściej zamawia się w komplecie z drzwiami, ponieważ takie rozwiązanie jest najwygodniejsze i najszybsze w realizacji. Warto jednak przed ostatecznym wyborem zapoznać się z ofertą producentów i wybrać okucie, które nie tylko będzie pasować do drzwi, lecz także wpisze się w klimat aranżacji, co w pomieszczeniach obiektów komercyjnych, np. biur czy hoteli, jest bardzo istotne. Co ciekawe, może się ono również stać ozdobą całego pomieszczenia. Nie bez powodu wielu projektantów określa uchwyty jako biżuterię i dobiera je tak, aby pasowały do wnętrza jak prawdziwa biżuteria do eleganckiej kreacji.

Na co zwrócić uwagę wybierając okucia do drzwi w obiektach komercyjnych?

Wybór uchwytu zależy od rodzaju i koloru drzwi, stylu wnętrza, a także od innych elementów skrzydła, m.in. zawiasów. Warto też zadbać o to, by uchwyty były stylistycznie spójne z okuciami okien i wyposażenia. Nawet najbardziej designerska, ale niedopasowana klamka zaburzy bowiem lub wręcz zepsuje aranżację. Na większą dowolność można sobie pozwolić w przypadku wystroju o charakterze eklektycznym, gdzie łączenie różnych trendów jest wręcz pożądane. Jeśli jednak wnętrze zostało urządzone w stylu minimalistycznym i wyposażone np. w białe proste drzwi, to będzie pasował do nich równie prosty uchwyt bez żadnych zdobień. Z kolei we wnętrzu w stylu retro świetnie sprawdzą się dekoracyjne klamki lub gałki, dodatkowo poddane zabiegowi postarzania.

Ważne są również proporcje: ciężkie, masywne drzwi wymagają uchwytu wykonanego np. z mosiądzu, który niekoniecznie sprawdzi się w przypadku prostych skrzydeł o lekkiej konstrukcji i w jasnym kolorze. Z nimi lepiej komponują się np. klamki z aluminium. Nie bez znaczenia bywa też kierunek otwierania, warto więc najpierw sprawdzić, czy wybrany model uchwytu nie jest produkowany wyłącznie z myślą o drzwiach prawo- lub lewoskrzydłowych.

Oprócz uchwytu w komplecie znajduje się szyld (długi – pełny lub krótki – dzielony), który maskuje punkty montażu klamki i zamka. Szyld najczęściej jest wykonany z tego samego materiału co uchwyt, choć można też zdecydować się na zestaw bardziej ekstrawagancki. Na rynku dostępne są również uchwyty montowane w taki sposób, aby szyld pozostawał niewidoczny. Rozwiązanie to nadaje drzwiom estetyczny i harmonijny wygląd.

Jeśli pomieszczenie jest przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych, koniecznie trzeba do ich wymagań dostosować zarówno drzwi, jak i uchwyt. Najlepsza będzie klamka o wydłużonym kształcie, dzięki któremu do jej naciśnięcia i tym samym otwarcia drzwi potrzebna jest mniejsza siła. Innym sprawdzonym i wygodnym rozwiązaniem są pionowe pochwyty. Po wewnętrznej stronie drzwi łazienkowych warto z kolei zamontować poziomą poręcz. Trzeba przy tym pamiętać, aby była ona umiejscowiona na odpowiedniej wysokości, dopasowanej do osoby poruszającej się na wózku.

Z jakich materiałów wytwarzane są okucia do drzwi?

Niezależnie od rodzaju i stylu uchwytu oraz wybranego koloru bardzo ważny jest materiał zastosowany do jego produkcji. Musi on być trwały oraz odporny na uszkodzenia i środki używane do czyszczenia. Warto wziąć też pod uwagę częstość otwierania drzwi – zwłaszcza w obiektach komercyjnych uchwyt będzie bardzo eksploatowany, wytrzymałość i odporność powłoki na ścieranie może okazać się tym bardziej istotna. Producenci proponują uchwyty wykonywane z materiałów, takich jak aluminium, znal (czyli stop cynku z aluminium albo aluminium z miedzią), tworzywo sztuczne, stal nierdzewna czy mosiądz. Ten ostatni oznacza wyższą półkę cenową, lecz dzięki wyjątkowej trwałości i elastyczności (jest łatwy w obróbce) pozwala na tworzenie produktów o pięknym wzornictwie.

Uchwyty z aluminium i znalu są dużo tańsze niż mosiężne, ale mogą być równie efektowne. Wyróżnia je lekkość i odporność na korozję, a ich wygląd można zmieniać, decydując się na powierzchnię z chromu, niklu, mosiądzu, srebra czy brązu, przez co wyglądają niemal tak, jakby były wykonane z droższych materiałów.

Klamki z tworzywa sztucznego mogą budzić zastrzeżenia, jednak te produkowane współcześnie wyróżniają się o wiele lepszą jakością niż te oferowane dawniej, i są dostępne w wielu formach i kolorach.

Stal nierdzewna jest odporna nie tylko na uszkodzenia, lecz także na wilgoć, dlatego sprawdzają się w kuchniach i łazienkach. Do zalet tego materiału niewątpliwie należą ponadczasowość i estetyczny wygląd.

Niektóre modele uchwytów do drzwi powstają z połączenia różnych surowców, np. metalu z drewnem, ze szkłem lub z kryształami albo mosiądzu z kamieniami czy elementami ceramicznymi.

Można też zdecydować się na zestaw, w którym z innego materiału będzie wykonany szyld, a z innego uchwyt. Ważne jest jednak to, aby całość tworzyła spójną, harmonijną kompozycję.

Do luksusowo wyposażonych obiektów można dobrać klamki i gałki z powłoką ze złota lub z platyny albo wykonane z porcelany, która prezentuje się szczególnie efektownie, jeśli jest ręcznie malowana.

Wykończenie powierzchni klamek czy gałek może być – w zależności od wykorzystanych materiałów i preferencji użytkownika – gładkie, porowate, matowe albo błyszczące. Uzyskanie takich rezultatów jest możliwe dzięki procesom polerowania, szczotkowania, anodowania czy lakierowania.

Popularne klamki – materiały i stylistyka

Standardowa długość rączki klamki to 10–15 cm, a rozstaw zamka (odległość mierzona od osi klamki do osi otworu na klucz) wynosi najczęściej 7,2, 9 lub 9,2 cm. Klamka to najpopularniejszy i najczęściej wybierany rodzaj uchwytu do drzwi. Jej pozioma, podłużna forma jest bowiem najbardziej uniwersalna i niesie najwięcej możliwości aranżacyjnych.

Do większości stylów pasują proste w wyrazie rękojeści o łagodnej, zaoblonej formie, których popularność nie słabnie mimo zmieniających się trendów wnętrzarskich. Bardziej zdecydowany charakter mają kanciaste klamki w kształcie prostopadłościanu, które sprawdzają się choćby w nowoczesnych aranżacjach. Fantazyjne (np. faliste, wygięte w łuk) formy pasują do wystroju w stylu klasycznym, glamour, pałacowym czy rustykalnym, szczególnie gdy są dodatkowo zdobione kunsztownymi żłobieniami. Rękojeść o smukłym, wyrafinowanym kształcie dobrze wkomponuje się w modernistyczne i futurystyczne wnętrza.

Styl klamki zależy również od jej koloru, a pod tym względem wybór jest duży, bo powłoki są dostępne w bogatej gamie kolorystycznej. Najchętniej wybierane są złote i srebrne, z matowym lub błyszczącym wykończeniem, a także białe. Ciekawą estetykę prezentują modele czarne i szare, świetnie odnajdujące się we wnętrzach industrialnych czy loftowych, a w zestawieniu z białymi drzwiami – również w nowoczesnych i minimalistycznych aranżacjach. W przypadku skrzydeł pomalowanych tak samo jak ściana można dopasować klamkę w identycznym kolorze, co pozwoli osiągnąć efekt zamaskowanych drzwi.

Pod względem estetycznym klamka powinna korespondować nie tylko z szyldem, lecz także z innymi elementami skrzydeł. Do tych z przeszkleniami lub całoszklanych pasują modele z powłoką w wersji chrom lub satyna. Z kolei drzwi z mosiężnymi wstawkami wymagają odpowiednio masywnego uchwytu w podobnym do nich odcieniu.

Klamki to bardzo wdzięczny detal pod względem wspomnianego już łączenia materiałów i faktur. Mogą to być subtelne i stonowane zestawienia, np. powłoki matowej z błyszczącą lub metalu z drewnem w kolorze okleiny drzwiowej. Do bardziej ekstrawaganckich rozwiązań projektanci i producenci proponują dodatki w postaci porcelanowych wstawek, kryształów czy skóry, a nawet uchwyty z zamontowanym oświetleniem.

Nie jest tajemnicą, że wiodącym producentem uchwytów do drzwi są Włosi. Oprócz modeli uniwersalnych w ofercie włoskich firm można znaleźć klamki, które mogłyby pretendować do rangi małych dzieł sztuki. Jednym z wielu przykładów są produkty jednego z producentów, który proponuje m.in. połączenie mosiądzu i porcelany zdobionej motywem kwiatowym, prestiżową linię stworzoną z wykorzystaniem kryształów Swarovskiego, a także nieco abstrakcyjną z porcelanowymi kolorowymi elementami, inspirowaną dziełami wybitnych malarzy.

Autor: Shutterstock Klamki zdobione żłobieniami pasują m.in. do wnętrz rustykalnych

Stylowe gałki do drzwi

Uchwyty do drzwi w formie gałek wyglądają niezwykle stylowo i estetycznie. Gałki obrotowe mają taką samą funkcję jak klamki – przekręcenie powoduje zwolnienie zapadki i umożliwia otwarcie drzwi. Z kolei gałki nieruchome z wkładką na klucz występują zazwyczaj w komplecie z klamką po drugiej stronie, czyli w rozwiązaniu przeznaczonym przede wszystkim do drzwi wejściowych. Gałka może mieć ponadto zastosowanie jako element do otwierania skrzydeł przesuwnych. Ten rodzaj uchwytu ma najczęściej okrągły kształt i niewielkie wymiary (kilka centymetrów średnicy), jednak producenci nie zapominają też o zwolennikach bardziej wyrafinowanych form.

Podobnie jak klamki – gałki są dostępne w różnych kolorach oraz w wykończeniu z różnych materiałów albo ich połączeń. Doskonale odnajdują się we wnętrzach w stylu pałacowym i glamour, oczywiście w wersji błyszczącej (np. złotej lub srebrnej) albo z połyskującymi detalami. Prym wiodą zatem uchwyty wysadzane kryształkami lub w kształcie jednego kryształu, mogącego przybierać różne odcienie.

Ciekawy wygląd mają gałki stylizowane, zdobione żłobieniami, wykonane z mosiądzu lub żeliwa, przeznaczone do aranżacji rustykalnych lub w stylu retro. W klimacie vintage, shabby chic czy modernistycznym sprawdzą się porcelanowe gałki z kolorowymi zdobieniami i pięknymi wzorami.

Proste kształty w postaci jednolitej, gładkiej kuli czy owalu pasują do wystroju w stylu klasycznym, a wyraziste geometryczne formy – do wnętrz nowoczesnych i minimalistycznych. W tym ostatnim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest uchwyt z ukrytym szyldem. Wśród pomieszczeń mieszkalnych gałki najlepiej sprawdzają się w łazience, sypialni i garderobie.

Autor: Kuchinox Kryształowa gałka to propozycja do nietuzinkowych rozwiązań aranżacyjnych

Nietypowe pochwyty - antaby

Alternatywą dla klamek i gałek są pochwyty, nazywane antabami. Ich oferta również jest bardzo bogata, tym bardziej że mogą być niezwykle zróżnicowane pod względem formy (proste, gięte, zaokrąglone, geometryczne).

Wymiary rękojeści także są bardzo różne – niektóre modele mają długość ponad jednego metra, co szczególnie atrakcyjnie wygląda w nowoczesnych wnętrzach. Pochwyt bywa montowany pionowo, skośnie, a także poziomo (w łazience lub korytarzach) może wtedy pełnić funkcję wieszaka).

Antaby są najczęściej montowane w skrzydłach przesuwnych. Zapewniają estetyczny wygląd i pomagają ciekawie podkreślić charakter zarówno aranżacji, jak i samych drzwi. Pochwyty ze stali o matowej lub błyszczącej powierzchni przypadną do gustu minimalistom. Klasyczny wystrój wnętrz podkreślą wzory drewniane lub łączące drewno z metalem. Zwolennikom odważniejszych rozwiązań proponowane są natomiast wersje z powłoką z kolorowej skóry lub masywne pochwyty o nietypowych kształtach. Futurystyczne formy, wykonane ze stali malowanej na kolor czarny lub antracytowy z powodzeniem podkreślą styl loftowych lub industrialnych aranżacji.

Godną uwagi propozycją jest rękojeść ze szkła. Można mieć zastrzeżenia do praktycznej strony zastosowania tego materiału w uchwycie drzwiowym, ale w połączeniu ze stalowymi wspornikami o satynowej powłoce taka antaba prezentuje się nad wyraz efektownie.

Jednym z ciekawszych pomysłów na pochwyt jest wybór wersji postarzanej, inspirowanej stylem typowym dla dawnych wiejskich chat. Stąd sporym zainteresowaniem cieszą się pochwyty mosiężne lub żeliwne – bogato frezowane, z atrakcyjnymi wygięciami. Takie antaby to świetne dopełnienie swojskiego, rustykalnego wystroju, gdzie dominują naturalne drewno, surowe faktury i spokojna kolorystyka.

W drzwiach przesuwnych bardzo wygodnym rozwiązaniem jest pochwyt wpuszczany w strukturę skrzydła. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba się martwić, że gałka czy antaba będą zahaczały o inne elementy wyposażenia. Zamontowanie tak ukrytych uchwytów jest niezbędne w przypadku drzwi przesuwnych chowanych w kasecie.

Autor: Häfele Stalowe pochwyty do drzwi przesuwnych

Od haczyka po zaawansowane zamki

Oprócz klamek, gałek i pochwytów producenci proponują również inne, uzupełniające metody i mechanizmy otwierania drzwi – od nieskomplikowanych po bardzo zaawansowane technologicznie.

Do tych pierwszych można zaliczyć najprostszy z możliwych – haczyk. Nie sprawdzi się w każdym pomieszczeniu, jednak stanowi ciekawe uzupełnienie zamka w drzwiach, np. do oryginalnej toalety. Haczyk doskonale komponuje się z drewnianymi drzwiami w wersji przesuwnej. W zależności od materiału i kształtu pasuje do wnętrz klasycznych, loftowych i stylizowanych.

Popularnym rozwiązaniem w drzwiach wejściowych jest zamek automatyczny, dzięki któremu nie trzeba pamiętać o zamknięciu pomieszczenia na klucz. W zależności od potrzeb tę funkcję można jednak włączać i wyłączać.

Komfortowe użytkowanie zapewniają napędy pozwalające otwierać i zamykać drzwi (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) za pomocą nadajników lub sterowników. Możliwość zaprogramowania indywidualnych ustawień pozwala dostosować tryb obsługi do wymagań użytkowników, również osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Wśród zaawansowanych technologicznie mechanizmów, które ułatwiają otwieranie drzwi, a jednocześnie chronią przed nieproszonymi gośćmi, można wskazać zamki na szyfr, kartę oraz skanery linii papilarnych, a nawet źrenicy lub twarzy.

