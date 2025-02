Design inspirowany energią. Unikalna przestrzeń biurowa w Warszawie

W prestiżowej lokalizacji jednego z najnowocześniejszych kompleksów biurowych w Warszawie stworzono przestrzeń, która łączy nowoczesny design, ekologiczne rozwiązania i funkcjonalność. Inspiracją dla projektu były odnawialne źródła energii, a całość zaaranżowano z myślą o komforcie, efektywności pracy oraz harmonii ze środowiskiem.

Nowa przestrzeń w The Warsaw HUB

Axpo Polska otworzyło swoją nową siedzibę w prestiżowym kompleksie The Warsaw HUB, a jej wnętrza to połączenie nowoczesnego designu, ekologii i funkcjonalności. Projekt autorstwa pracowni BIT CREATIVE inspirowany jest odnawialnymi źródłami energii, które są kluczowym elementem działalności firmy.

Na powierzchni 1484 m² stworzono miejsce, które sprzyja zarówno pracy, jak i kreatywności, wykorzystując naturalne materiały, inteligentne rozwiązania oraz elementy symbolizujące dynamiczny przepływ energii.

Biuro dopasowane do potrzeb zespołu

Nowe biuro Axpo Polska to przestrzeń zaprojektowana z myślą o wygodzie i efektywności pracowników. Główna część to open space, który sprzyja współpracy, ale równocześnie zapewnia warunki do pracy w skupieniu dzięki sześciu wydzielonym pokojom cichej pracy. Dodatkowo przygotowano trzy strefy kreatywne, wyposażone w interaktywne tablice i wygodne siedziska, które ułatwiają organizację dynamicznych spotkań i burz mózgów.

Sercem biura jest kompleks siedmiu sal konferencyjnych, a każda z nich nawiązuje do innego źródła energii. Sala Solar wyróżnia się stołem wykonanym z paneli fotowoltaicznych, Sala Biofuel – zielonym wystrojem i ścianą pokrytą naturalnym mchem, a Sala Hydro zachwyca niebieską kolorystyką i stołem z drewna i żywicy, symbolizującym przepływ wody. Dwie największe przestrzenie, Small Wind i Big Wind, inspirowane są ruchem powietrza – faliste sufity i lampy przypominające turbiny wiatrowe podkreślają motyw wiatru.

Autor: Materiał prasowy/ BIT CREATIVE/ foto: Fotomohito

Ekologiczne rozwiązania

Projektanci postawili na zrównoważony rozwój i naturalne materiały. W całym biurze dominują jasne barwy, drewno i roślinność, a detale w intensywnych kolorach nawiązują do nowej identyfikacji wizualnej Axpo Polska. Motyw przepływu energii został podkreślony świetlnymi liniami biegnącymi wzdłuż korytarza oraz neonami z inspirującymi hasłami.

Dzięki położeniu na 25. piętrze The Warsaw HUB wnętrza są pełne naturalnego światła, a po zmroku dodatkowe oświetlenie LED podkreśla ich nowoczesny charakter.

Miejsce sprzyjające relaksowi i integracji

Nowa siedziba to nie tylko przestrzeń do pracy, ale także miejsce sprzyjające regeneracji i integracji. Główna kuchnia z jadalnią stała się centrum spotkań, a dodatkowa kuchnia dla gości umożliwia szybki poczęstunek podczas spotkań biznesowych.

Pracownicy mogą skorzystać ze specjalnej strefy rekreacyjnej, w której znalazły się drabinki i maty do jogi, pokój relaksu z fotelem do masażu w futurystycznym stylu oraz przestrzeń do rozrywki z piłkarzykami.

Ekologia wpisana w design - nowoczesne biuro w Warszawie. Zdjęcia

