Klub Fitness UP w budynku Infinity – klimatyczne wnętrza zaprojektowane z dbałością o ekologię i komfort akustyczny

10:16

W nowoczesnym, wrocławskim biurowcu Infinity, na powierzchni ponad 1300 mkw., powstał Klub Fitness UP. Za projekt i aranżację wnętrz odpowiedzialna była firma Tétris Poland, spółka grupy JLL.

Spis treści

MURATORPLUS ARUP 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lokalizacja

Klub Fitness UP jest zlokalizowany w budynku Infinity – nowoczesnym biurowcu klasy A położonym w sercu Wrocławia i oddanym do użytku w lipcu 2023 r.

Zlokalizowany w Infinity Klub UP o powierzchni 1350 mkw., składa się z recepcji, szatni, stref wolnych ciężarów, maszyn izolowanych, stref funkcjonalnych, części SPA z sauną i solarium oraz strefy relaksu z wygodnymi kanapami.

Autor: Kinga Skalik, materiały prasowe Tétris Klimatyczne wnętrza w klubie Fitness UP zlokalizowanym we wrocławskim biurowcu Infinity

W zgodzie z naturą

Kluby UP wyróżniają się klimatycznymi wnętrzami. Ich nowoczesny, a jednocześnie domowy charakter zapewnia klientom komfort do ćwiczeń. Marka kładzie duży nacisk na wartości ekologiczne, co jest widoczne również w przestrzeni siłowni.

Wnętrze zostało wypełnione drewnem i zielenią, przełamanymi odcieniami szarości. Drewniane akcenty znalazły się na elementach wyposażenia: meblach oraz lamelach, zlokalizowanych przy wejściu do siłowni, podczas gdy zieleń zdobi ściany i dekoracje pokryte mchem. Ponadto, przestrzeń jest wypełniona żywą roślinnością, zarówno w miejscach przeznaczonych do wypoczynku, jak i do ćwiczeń.

Autor: Kinga Skalik, materiały prasowe Tétris Klimatyczne wnętrza w klubie Fitness UP zlokalizowanym we wrocławskim biurowcu Infinity

Zabezpieczenia akustyczne

Klub Fitness UP mieszczący się na pierwszym piętrze nowoczesnego budynku Infinity, znajduje się w sąsiedztwie innych lokali usługowych, co stanowiło dodatkowe wyzwanie w procesie realizacji. Podczas projektowania przestrzeni fitness, szczególną uwagę zwrócono na odpowiednią izolację akustyczną, aby zapewnić komfort zarówno użytkownikom siłowni, jak i najemcom z niższych kondygnacji.

Eksperci Tétris wdrożyli kompleksowe rozwiązania mające na celu ograniczenie przenoszenia dźwięków: na podłodze wykonano wylewki, które stanowią podstawę izolacji, a następnie pokryto ją dwoma warstwami płyt OSB, pomiędzy którymi zastosowano wełnę akustyczną.

Dodatkowo, w najbardziej newralgicznych strefach, wykorzystano specjalistyczną gumę akustyczną, która znacząco zwiększa skuteczność izolacji. Całość pokryto piankami dźwiękochłonnymi, tworząc efektywną barierę przed niepożądanym hałasem.

Autor: Kinga Skalik, materiały prasowe Tétris Klimatyczne wnętrza w klubie Fitness UP zlokalizowanym we wrocławskim biurowcu Infinity

Aby dodatkowo wzmocnić izolację na suficie, stworzono wyspy akustyczne ‒ te specjalnie zaprojektowane moduły nie tylko poprawiły akustykę wewnątrz siłowni, ale także zminimalizowały efekt przenoszenia się dźwięków do innych części budynku. Wdrożenie tak zaawansowanego operatu akustycznego jest rzadkością w projektach tego typu, co świadczy o wyjątkowym podejściu do realizacji zadań wymagających szczególnej dbałości o detale techniczne i komfort użytkowników.

W celu wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, musieliśmy wykonać m.in. wylewki w warstwach podłogowych, co nie jest standardem w tego typu powierzchniach biurowych i ma zawsze kluczowy wpływ na harmonogram. Pomimo tego, projekt klubu Fitness UP został zrealizowany w 2 miesiące, co z założenia było wyjątkowo krótkim i ryzykownym terminem, szczególnie, iż w tym konkretnie przypadku umowny termin zakończenia prac praktycznie pokrywał się z dniem otwarcia obiektu dla klientów, przez co nie było żadnej przestrzeni na jakiekolwiek opóźnienia. Końcowym etapem realizacji był zakres brandingu, który w przypadku takich usług jest niezwykle istotny i stanowi integralną część prac wykończeniowych. Decyzja o podjęciu się tematu, ze wszystkimi nakreślonymi wyzwaniami, zapadła w oparciu o doświadczenie zespołu oraz wypracowane relacje z dostawcami i wykonawcami. Aktualnie finalny efekt jest wystawiony na ocenę wszystkich klientów marki, serdecznie zapraszamy. – mówi Adam Brzeziński, Project Manager, Tétris.