Krion - super kompozyt o wszechstronnym zastosowaniu. Do wnętrz komercyjnych, mieszkalnych, także na fasady

10:19

Krion to materiał przypominający kamień naturalny, choć przewyższa go trwałością Dzięki gładkiej powierzchni jest łatwy w utrzymaniu czystości i odporny na działanie szkodliwych czynników. Z krionu można zrobić tak naprawdę wszystko i wszystko nim wykończyć.

Spis treści

Zastosowanie Solid Surface KRION

Antyseptyczność kompozytu sprawia, że może być również wykorzystany w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i obiektach medycznych. Spełnia nawet najwyższe wymagania sal operacyjnych! Łatwo go utrzymać w absolutnej czystości i może mieć kontakt z jedzeniem, więc sprawdza się w gastronomii. I to zarówno w barach szybkiej obsługi, jak i w ekskluzywnych restauracjach. Jest również odporny na działanie ognia i ma właściwości samogasnące. Został zaklasyfikowany do klasy UNE-EN 13501 w Euroklasie B-s1-d0, co pozwala go wykorzystać w obiektach użyteczności publicznej jak np. hotele czy urzędy.

Dzięki swoim właściwościom Solid Surface KRION z powodzeniem wykorzystywany jest w aranżacji wnętrz mieszkań i domów rodzinnych. Pojawia się z kuchniach i łazienkach jako zabudowy meblowe, ale również jako brodziki i kabiny prysznicowe, a nawet wanny – wolnostojące i takie, które można bezspoinowo połączyć z okładzinami ściennymi.

KRION wykorzystywany jest nie tylko wewnątrz pomieszczeń. Dzięki, wyjątkowej odporności na działania temperatury i czynniki atmosferyczne można z niego wykonywać fasady budynków i elementy małej architektury ogrodowej.

Polecamy też: Wykończenia wnętrz restauracji. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy projektowaniu i aranżacji wnętrz restauracji. Dużo zdjęć!

Autor: materiały prasowe REJS Materiały kompozytowe typu Solid Surface – czyli mieszanki naturalnych minerałów (wodorotlenku glinu) i wysoce wytrzymałych żywic, które dają znacznie większe możliwości w kreacji fantazyjnych i jednocześnie funkcjonalnych form: mebli, umywalek, ale również szeregu innych elementów wykończenia wnętrz

Odporności materiału KRION

Materiały KRION są wyjątkowo twarde, trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych – temperatury, substancji chemicznych, wody, a także promieniowania UV. Poza tym ich powierzchnia jest idealnie gładka. Solid Surface nie ma porów, dzięki czemu jest wyjątkowo higieniczny. I to nie tylko dlatego, że łatwo go utrzymać w czystości, ale również dlatego, że na jego powierzchni nie rozwijają się grzyby i bakterie.

Solid Surface KRION może być wielokrotnie naprawiany. Więc nawet jeśli uda się go przypalić, pomalować mazakami lub zarysować, bez trudu można poddać go szybkiej renowacji – wyjaśnia Agnieszka Sobocińska, Dyrektor Marketingu firmy REJS – wyłącznego dystrybutora należącej do hiszpańskiej Grupy Porcelanosa marki KRION.

Efekty estetyczne materiału

Przy wysokiej funkcjonalności, materiały kompozytowe KRION cenione są również za efekty estetyczne jakie pozwalają uzyskać. Biel kompozytu jest niemal idealnie czysta, dzięki czemu fantastycznie odbija światło. Dostępny jest w wielu kolorach i wzorach, więc łatwo go dopasować do projektu. Poza tym, jest bardzo elastyczny – można go formować i zaginać pod wpływem temperatury, podczas gdy gotowa forma jest odporna na naprężenia.

Autor: materiały prasowe REJS Dostępny jest w wielu kolorach i wzorach, więc łatwo go dopasować do projektu

ROZMOWY MURATORA: ARUP 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.