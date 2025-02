Metamorfoza sali weselnej Gracja w Białymstoku. Teraz króluje tam art déco!

Sala bankietowo–weselna Gracja w Białymstoku przy ul. Towarowej 5b (woj. podlaskie) przeszła spektakularną metamorfozę według projektu Magdaleny Dobródzkiej, właścicielki “Pracowni o z kreską”. Właściciele obiektu postawili na styl art déco w nowoczesnym wydaniu, który zastąpił poprzednią estetykę. Zamiast ciężkich, ciemnych akcentów sala stała jaśniejsza i wizualnie bardziej przestronna. Poza tym zyskała na elegancji, jednocześnie pozostając miejscem, które nie przytłacza przepychem.

Focus na sufit

Jednym z kluczowych elementów metamorfozy była zmiana sufitu, który pierwotnie sprawiał wrażenie masywnego i przytłaczającego. Został podniesiony, rozjaśniony i ozdobiony geometrycznymi wzorami, charakterystycznymi dla stylu art déco.

Zabieg ten nie tylko poprawił proporcje wnętrza, ale również wpłynął na optyczne powiększenie przestrzeni. Dodatkowo strategicznie rozmieszczone oświetlenie podkreśla elegancję i nowoczesność aranżacji.

Podłoga – połączenie starego z nowym

Metamorfoza wnętrza nie oznaczała całkowitego zrywania z dotychczasowymi elementami. Dzięki umiejętnemu doborowi materiałów część podłogi udało się zachować, jednocześnie harmonijnie wpisując ją w nową stylistykę.

Autor: Magdalena Dobródzka/Pracownia o z kreską, fot. Monika Rozowska Cykada Studio

Jasne i stonowane kolory podkreślają lekkość sali, a delikatna francuska jodełka wkomponowana w częściowo zachowane stare płytki dodała jej wyrafinowanego charakteru.

Grunt to umiar!

W projekcie zadbano o umiar – rezygnując z drobnych, przytłaczających dekoracji na rzecz większych, wyrazistych elementów. Kluczowym akcentem stały się dwa duże lustra, z których jedno zasłania wejście do kuchni. Ich obecność nie tylko optycznie powiększa przestrzeń, ale także doskonale wpisuje się w założenia stylu art déco.

Autor: Magdalena Dobródzka/Pracownia o z kreską, fot. Monika Rozowska Cykada Studio

Sala weselna Gracja w Białymstoku

Efekt finalny to elegancka, ale jednocześnie subtelna przestrzeń, która przypadnie do gustu zarówno miłośnikom klasyki, jak i zwolennikom nowoczesnych rozwiązań. Sala Gracja w Białymstoku to teraz wyrafinowane miejsce pełne światła – idealne na wyjątkowe wydarzenia, które wymagają równie wyjątkowej oprawy.

Metamorfoza sali weselnej "Gracja" w Białymstoku. Zdjęcia

