Pizzeria z unikalnym designem. Tak powstała stylowa przestrzeń dla gości parku rozrywki

Jak zaprojektować strefę gastronomiczną w parku rozrywki? Takiej realizacji podjęła się firma Murator Furniture. Zobacz kompleksową zabudowę strefy obsługi w nowoczesnej pizzerii. Celem aranżacji było połączenie atrakcyjnego designu z maksymalną funkcjonalnością, zarówno dla gości, jak i personelu. Czy udało się osiągnąć zamierzony efekt?

Spis treści

Oryginalny front lady – połączenie sklejki i LED

Centralnym elementem projektu jest lada wykonana ze sklejki z pionowymi ryflami, pokryta bezbarwnym lakierem. Dzięki temu zachowano naturalny wygląd materiału, który w połączeniu z dedykowanym oświetleniem LED nadaje wnętrzu ciepły i przytulny charakter. Dodatkowo, industrialny akcent wprowadzają stalowe stelaże lakierowane na czarny mat, które doskonale komponują się z drewnianą strukturą.

Wałki do ciasta jako element dekoracyjny

Jednym z najbardziej oryginalnych rozwiązań zastosowanych w tym projekcie są stylizowane wałki do ciasta zamontowane jako element balustrady. To subtelne nawiązanie do tematyki lokalu nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter i podkreśla jego wyjątkowość.

Kontrastowe wykończenie lady

Górna część lady została pokryta czarnym, matowym blatem, który efektownie kontrastuje z drewnianymi elementami. To eleganckie rozwiązanie dodaje wnętrzu nowoczesności, jednocześnie wpisując się w minimalistyczną estetykę pizzerii.

Przemyślana przestrzeń konsumpcyjna

Murator Furniture zadbało również o strefę konsumpcji, stawiając na prostotę formy i naturalne materiały. Wzdłuż ściany znalazł się długi blat z naturalnego drewna, zapewniający komfort użytkowania. Wnętrze uzupełniają minimalistyczne drewniane stołki, które subtelnie wprowadzają industrialny akcent i dopełniają całą aranżację.

Design, który przyciąga gości

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom wnętrze pizzerii zyskało nowoczesny, a zarazem przytulny charakter. Stylowe detale, odpowiednio dobrane materiały i ergonomiczne rozwiązania sprawiają, że przestrzeń nie tylko przyciąga uwagę, ale również zapewnia komfort zarówno gościom, jak i obsłudze.

Meble na zamówienie — Murator Furniture

Murator Furniture zajmuje się realizacją zleceń każdego rodzaju zabudów, mebli stałych w domach mieszkaniach. Kuchnie, łazienki, szafy – na wymiar, ale także meble i zabudowy dedykowane do apartamentów i lobby hotelowych, lobby biur, szaf dedykowanych, kuchni i/lub innych nietypowych zleceń wymagających podejścia indywidualnego.

