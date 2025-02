Biuro Axpo w Warszawie. Motywem przewodnim są źródła odnawialnej energii

16:54

W prestiżowym kompleksie The Warsaw HUB powstała przestrzeń, która łączy innowacyjne podejście do designu z ekologiczną misją. Biuro Axpo Polska zrealizowane przez pracownię BIT CREATIVE to miejsce, które odzwierciedla wartości firmy zajmującej się energią odnawialną.

Spis treści

Biuro Axpo Polska. Motyw przewodni? Odnawialna energia

Projektując przestrzeń dla globalnej firmy, architekci postawili na design, który nie tylko jest praktyczny, ale i inspirujący. Motyw przewodni? Odnawialna energia!

– Axpo Group to globalna firma zajmująca się produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Biuro w każdym detalu nawiązuje do działalności firmy, a jego elementy inspirowane są różnymi rodzajami energii. Inwestor oczekiwał przestrzeni funkcjonalnej, przestronnej, nowoczesnej, ekologicznej, inspirującej i kreatywnej – miejsca, w którym czuć pozytywną energię. Naszym zadaniem było nadanie temu wszystkiemu niebanalnej formy i pokazanie przepływu energii, co nie należało do najłatwiejszych wyzwań – tłumaczy architekt Barnaba Grzelecki, założyciel pracowni BIT CREATIVE.

Autor: Inwestor: Axpo Polska, Projekt: BIT CREATIVE, Zdjęcia: Fotomohito

Przestrzeń sprzyjająca współpracy

W znajdującym się na 25. piętrze biurze o powierzchni 1484 m kw. dominują naturalne drewno, jasne barwy i roślinność. Neony z inspirującymi hasłami oraz dekoracje z naturalnego mchu dodają przestrzeni dynamicznego charakteru.

Otwarte biuro z przestronnym open space'em sprzyja integracji i współpracy zespołu. Cechą wyróżniającą są także wydzielone strefy, które umożliwiają cichą pracę, oferując komfort i skupienie.

Wzrost kreatywności wspierają przestrzenie wyposażone w interaktywne tablice oraz pufy do burzy mózgów. Formalne spotkania odbywają się w siedmiu salach konferencyjnych, z których każda nawiązuje do innego źródła energii, jak woda, wiatr, czy słońce.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Tischnera Green Park w Krakowie. Powstaje duża inwestycja biurowa projektu Q-ARCH z zegarem na elewacji

Autor: Inwestor: Axpo Polska, Projekt: BIT CREATIVE, Zdjęcia: Fotomohito

Wnętrza te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie tylko spełniały funkcję użytkową, ale także inspirowały do twórczej pracy.

– Biuro pełne jest odważnych detali i rozwiązań podkreślających charakter firmy. Na suficie przez cały korytarz biegną dwie pofalowane linie świetlne symbolizujące przepływ energii. W salach konferencyjnych zaprojektowaliśmy akustyczne sufity w formie fal, imitujące podmuch wiatru, a pod nimi zawiesiliśmy lampy przypominające śmigła turbin. W sali Solar stół powstał z paneli fotowoltaicznych, w Hydro – z niebieskiej żywicy. W sali Natural Gas podstawę stołu stanowią stalowe rury, a na ścianach umieszczono elementy nawiązujące do instalacji gazowych. Duża ilość roślinności znalazła swoje miejsce w donicach mocowanych do sufitu – opowiada architektka Malwina Klimowicz.

Strefy relaksu – równowaga między pracą a odpoczynkiem

Komfort pracowników nie kończy się na biurze – przestrzeń została wzbogacona o strefy relaksu i rekreacji. Główna kuchnia i jadalnia to miejsca sprzyjające integracji, a dodatkowa kuchnia dla gości zapewnia wygodny dostęp do przekąsek.

Dla tych, którzy potrzebują odprężenia, przygotowano pokój relaksu z fotelem do masażu i przestrzeń do ćwiczeń. Każdy detal biura ma na celu stworzenie atmosfery, w której kreatywność i produktywność mogą swobodnie kwitnąć.

Biuro Axpo w Warszawie. Zdjęcia

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Kreatywna przestrzeń biurowa w Warszawie. W środku lampo-donica i soczyste kolory

Szkoła budowania Kocioł - na węgiel czy biomasę. MUROWANE STARCIE

Autor: