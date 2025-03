Farba elewacyjna – rodzaje i właściwości. Jaką farbę wybrać do systemu ociepleń ETICS?

Autor: Gettyimages Farba elewacyjna pełni funkcję dekoracyjną i ochronną.

Dobrze dobrana farba elewacyjna pełni funkcję dekoracyjną oraz tworzy powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych. Jej rodzaj musi być kompatybilny z podłożem, na którym jest stosowana. Farby elewacyjne różnią się przede wszystkim spoiwem wykorzystanym do ich produkcji, a to wpływa na ich właściwości i możliwości zastosowania.

Jakie farby elewacyjne stosuje się w systemach ociepleń ETICS?

Farby elewacyjne odpowiadają za zachowanie estetyki elewacji oraz chronią jej powierzchnię przed wpływem czynników atmosferycznych. Najważniejsze parametry farb elewacyjnych, na które należy zwrócić uwagę, to przyczepność do podłoża, paroprzepuszczalność, nasiąkliwość, odporność na czynniki atmosferyczne (w tym promieniowanie UV, opady). Przy wyborze konkretnego systemu ocieplenia rodzaj farby elewacyjnej jest dobierany do pozostałych elementów przez producenta, a cały zestaw produktów powinien mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i potwierdzające jego parametry.

Dostępne na rynku farby elewacyjne różnią się przede wszystkim spoiwem użytym do ich produkcji, a co za tym idzie – właściwościami i możliwością zastosowania. Do podstawowych rodzajów powłok malarskich stosowanych w systemach ETICS należy zaliczyć farby:

akrylowe,

silikonowe (wyroby organiczne)

silikatowe (nieorganiczne)

hybrydy powyższych, np. silikonowo-akrylowe.

Farby elewacyjne akrylowe

Są popularnym wyborem ze względu na swoją łatwość aplikacji i szeroki wybór kolorów. Spoiwem farb akrylowych są żywice akrylowe – im większa ich zawartość, tym lepsze właściwości wyrobu. Na rynku dostępne są różne rodzaje farb akrylowych, które zawierają dodatki mające wpływ na właściwości i parametry, dlatego przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto zapoznać się z określonym na opakowaniu przeznaczeniem danego produktu.

Ogólnie farby elewacyjne akrylowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością (umożliwiającą pokrycie mikropęknięć), stosunkowo niską paroprzepuszczalnością i nasiąkliwością. Są odporne na działanie warunków atmosferycznych, w tym promieniowanie UV, i utrzymują swój kolor przez długi czas. Są łatwe do czyszczenia i odświeżania. Niestety są też podatne na rozwój mikroorganizmów, dlatego producenci dodają do nich substancje biobójcze. Farby elewacyjne akrylowe mogą być stosowane do pokrywania tynków mineralnych i akrylowych.

Farby elewacyjne silikonowe (siloksanowe, silanowe i krzemoorganiczne)

Wytwarzane są na bazie spoiw z emulsji żywicy silikonowej oraz dyspersji tworzyw sztucznych. Charakteryzują je wysoka paroprzpuszczalność (umożliwiają dyfuzję pary wodnej ze ścian dzięki mikroporowatej strukturze), niewielka nasiąkliwość oraz bardzo dobra przyczepność do podłoża. Farby elewacyjne silikonowe są hydrofobowe, chronią elewację przed zanieczyszczeniami, działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną. Są także trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Farby elewacyjne silikonowe tworzą gładkie i elastyczne powłoki, na których nie osadza się brud. Można je nakładać na podłoża mineralne, silikatowe i polikrzemianowe. Dostępne są w wielu kolorach, choć paleta jest mniejsza niż w przypadku farb akrylowych.

Farby elewacyjne silikatowe (krzemianowe)

Są to wyroby nieorganiczne, produkowane głównie na bazie szkła wodnego. Charakteryzują się wysoką zasadowością, dzięki czemu wykazują bardzo dobrą odporność na korozję biologiczną. Jednak ich najważniejszą cechą jest najwyższa paroprzepuszczalność, co pozwala na swobodną dyfuzję pary wodnej przez elewację. Farby elewacyjne silikatowe są bardzo trwałe i odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Wyroby z dodatkami hydrofobowymi mają podwyższoną odporność na wilgoć, a te uzupełnione środkami wywołującymi efekt fotokatalizy wspomagają proces samooczyszczania elewacji. Dodatkowo powłoki silikatowe mają właściwości elektrostatyczne, co sprawia, że nie przyciągają brudu i kurzu, a to ułatwia utrzymanie elewacji w czystości. Bardzo dobrze wiążą z podłożem, sprawdzą się na powierzchniach mineralnych i silikatowych. Warto zauważyć, że farby elewacyjne silikatowe mają nieco ograniczoną paletę kolorystyczną w porównaniu do innych rodzajów farb. Jednak ich wyjątkowe właściwości i trwałość czynią je popularnym wyborem, szczególnie w przypadku budynków wymagających wysokiej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi i korozją biologiczną.

Farby elewacyjne hybrydowe

Rozwiązania hybrydowe, takie jak farby elewacyjne silikonowo-akrylowe czy silikatowo-silikonowe, stanowią pośrednią kategorię między różnymi rodzajami farb elewacyjnych. Produkty te łączą różne spoiwa i dodatki, aby osiągnąć optymalne parametry i wyeksponować wybrane właściwości.

Rozwiązania hybrydowe dają możliwość dostosowania farb do konkretnych wymagań i warunków, łącząc korzyści różnych spoiw i dodatków. Oferują zrównoważone parametry, które mogą być kluczowe dla określonego projektu elewacji. Przed dokonaniem wyboru farby elewacyjnej hybrydowej zaleca się zapoznanie z instrukcjami producenta, aby odpowiednio dopasować produkt do konkretnych potrzeb i podłoża.

