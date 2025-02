Kreatywna przestrzeń biurowa w Warszawie. W środku lampo-donica i soczyste kolory

Współczesne biura to nie tylko miejsce pracy, ale także przestrzenie wspierające kreatywność, integrację i komfort pracowników. Nowa realizacja w jednym z warszawskich budynków pokazuje, jak nowoczesny design i przemyślane rozwiązania mogą wpłynąć na atmosferę i wydajność zespołu. Architekci postawili na odważną kolorystykę, funkcjonalność i niebanalne detale, które sprawiają, że przestrzeń staje się inspirująca i dynamiczna.

Biuro, które pobudza do działania

Projektanci pracowni SAAN Architekci postawili na otwartą i dobrze zorganizowaną przestrzeń, wspierającą zarówno pracę zespołową, jak i indywidualną. W biurze Fresha nie brakuje miejsc przeznaczonych do kreatywnych spotkań oraz stref sprzyjających koncentracji. Ważnym elementem projektu są transparentne przegrody szklane, które zapewniają poczucie przestronności, a jednocześnie umożliwiają podział na poszczególne strefy.

W kuchni, która pełni rolę centralnego punktu biura, dominuje intensywny odcień niebieskiego, kontrastujący z ciepłym drewnem. Znajdująca się tam duża drewniana wyspa z lampami i roślinami nie tylko urozmaica przestrzeń, ale także sprzyja integracji zespołu. Dodatkową atrakcją dla pracowników jest playroom, z którego roztacza się imponujący widok na panoramę Warszawy, w tym na Pałac Kultury i Nauki.

Autor: Materiał prasowy/ pracownia SAAN Architekci

Przemyślane rozwiązania i funkcjonalność

Architekci zadbali o to, aby biuro Fresha spełniało różnorodne potrzeby pracowników. Oprócz klasycznych stanowisk pracy, w biurze znajdują się sale konferencyjne, przestrzenie do burzy mózgów oraz strefy relaksu. Do dyspozycji zespołu są także akustyczne budki telefoniczne, które zapewniają ciszę i komfort podczas rozmów.

Nie zabrakło również elementów, które podkreślają tożsamość marki – nowoczesność oraz świeże spojrzenie na biznes i pracę zespołową. Duża ilość naturalnej zieleni dodaje wnętrzu lekkości i wprowadzają do biura zlokalizowanego na warszawskiej Ochocie elementy nurtu biophilic design.

W przestrzeni biurowej umieszczono także neony z inspirującymi hasłami, w tym charakterystyczny napis „Make it happen”, który dodaje nieco młodzieńczej zadziorności i charakteru.

Nowoczesne wnętrza i ekologia

Aranżacja biura łączy w sobie dwa style – nowoczesny, oparty na minimalistycznych formach i śmiałych akcentach kolorystycznych oraz soft loft, wyróżniający się surowymi, otwartymi sufitami technicznymi.

Korytarze w intensywnym odcieniu limonki nadają wnętrzu dynamiki i wprowadzają energię do przestrzeni. Strefy przeznaczone do pracy indywidualnej utrzymano w stonowanych barwach – dominują tu biel, naturalne drewno i zieleń, które sprzyjają skupieniu.

Natomiast sale konferencyjne i przestrzenie do pracy kreatywnej zyskały wyraziste akcenty pomarańczowe, które pobudzają do działania i podkreślają dynamiczny charakter spotkań biznesowych. Komfort akustyczny zapewniają specjalne budki telefoniczne, które skutecznie izolują dźwięki i umożliwiają prowadzenie rozmów w pełnej prywatności.

Całości dopełniają nowoczesne efekty świetlne – lustra, neony oraz podświetlane powierzchnie napinane, które nadają przestrzeni współczesny i efektowny wygląd.

Projektanci z SAAN Architekci położyli także duży nacisk na wykorzystanie nowoczesnych, ekologicznych materiałów. Biuro wyposażono w akustyczne sufity, filcowe wykładziny oraz winylowe podłogi, które poprawiają komfort akustyczny i wpisują się w ideę zrównoważonego projektowania.

Energetyczne biuro w Warszawie. Zdjęcia

