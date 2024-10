Nowe biuro Huuuge Games w Warszawie od architektów z BIT CREATIVE

11:38

Mieści się na trzech piętrach The Warsaw HUB, zajmując w sumie 4500 m². Inspirowane jest klimatem loftu, choć mocno ocieplonym. Mowa o nowym biurze Huuuge Games - producenta i wydawcy gier mobilnych. Za projekt wnętrz odpowiada BIT CREATIVE w składzie arch. Barnaba Grzelecki i arch. Jakub Bubel.

Po projektach biur dla takich gigantów, jak Mattel czy Coca-Cola HBC, przyszła kolej na Huuuge Games - lidera gier mobilnych typu free-tu-play.

- Projektując biuro dla firmy Huuuge Games ważne było dla nas uzyskanie ciepłego wnętrza i przytulnej atmosfery w loftowym klimacie. Postawiliśmy na charakterystyczne elementy, takie jak ścianki szklane ze szprosami, drewno, cegłę czy techniczne sufity z industrialnymi oprawami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą, ale również podziwiać piękną panoramę Warszawy - mówią autorzy projektu z pracowni BIT CREATIVE.

Grajmy razem - także w biurze

Huuuge Games to międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych, projektowanych w oparciu o motto firmy „grajmy razem”. Ich społeczny charakter opiera się przede wszystkim na umożliwieniu graczom rozmawiania, grania i rywalizacji między sobą w czasie rzeczywistym. Koncepcja grania razem z innymi, która ma kluczowe znaczenie w podejściu firmy do projektowania gier, stała się też podstawą aranżacji jej biura w centrum Warszawy. Urządzone w stylu soft-loft, na wzór typowych przestrzeni dla start-upów, sprzyja kreatywnej pracy, ale też budowaniu więzi wśród pracowników.

Styl industrialny z ciepłą nutą

Wnętrze inspirowane jest klimatem loftu, ale styl industrialny jest zdecydowanie ocieplony elementami z drewna, czerwonej cegły czy szprosami w przeszkleniach. W biurze nie zapomniano też o zieleni.

Las Vegas, Amsterdam, Londyn, Rzym - światowe sale konferencyjne

Sale konferencyjne zostały nazwane przez architektów nazwami miast, w których mieszczą się siedziby firmy. Każda z nich wystrojem nawiązuje do charakteru miasta. Dla przykładu, w sali Las Vegas centralne miejsce zajmuje stół rodem z kasyna. Salę Amsterdam zdobi rower powieszony na ścianie. W sali Roma zastosowano cegłę w ciepłym wybarwieniu, a w sali London – chłodną, betonową stylistykę inspirowaną tamtejszym metrem.

Strefa socjalna sercem biura

Przestrzeń socjalna zaaranżowana jest tak, aby w pełni odzwierciedlać motto firmy – „grajmy razem”. Poza dobrze wyposażoną kuchnią, jest tu miejsce do wspólnych posiłków, ale też i tych w bardziej kameralnym gronie, przestrzeń do wypoczynku i zabawy, jak np. stół do bilardu. Urządzona w industrialnym klimacie, nie pozbawiona jest jednak ciepłych akcentów, które budują przytulny, sprzyjający zacieśnianiu relacji klimat. Cegła, drewno i żywa zieleń zmiękczają surową w odbiorze aranżację. Główną rolę pełnią jednak detale.

Zobacz też biuro Kraft Heinz na warszawskim Mokotowie

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.