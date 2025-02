Nowe krakowskie biuro Warty powstało biurowcu The Park. Szarość i drewno

Warta, firma ubezpieczeniowa, ma w Krakowie nowe biuro. Zaprojektowane przez Tétris ma nawiązywać estetyką do warszawskiej centrali oraz zabytków Krakowa. Biuro mieści się w samowystarczalnym biurowcu The Park klasy A przy płaszowskiej estakadzie mierzy 1700m2. Jak wygląda nowa przestrzeń biurowa ubezpieczyciela?

Biurowiec B2 w kompleksie The Park przy Saskiej w Krakowie wzbogacił się o nowe biuro. Wprowadził się do niego krakowski oddział firmy ubezpieczeniowej Warta, a za projekt przestrzeni odpowiada Tétris. Mierzące 1700 mkw biuro wykończono w szarościach i drewnie, i przełamano pastelowymi kolorami.

Skąd inspiracja? Głównym punktem odniesienia było główne biuro ubezpieczyciela w Warszawie. Przy Saskiej na ścianach znalazły się odniesienia do krakowskiej historii, np. grafika przedstawiająca Barbakan. Do Krakowa nawiązują też nazwy sal.

Projekt biura Warty w Krakowie wymagał ścisłej współpracy z rozbudowanym zespołem decyzyjnym, który szczegółowo określił wymagania i konsekwentnie egzekwował ich realizację. Wytyczne techniczne były wyjątkowo precyzyjne – od rozmieszczenia sufitów i gniazd elektrycznych po lokalizacje kamer. Koncept, choć pierwotnie zakładany jako projekt koncepcyjny, miał charakter niemal końcowy, co wiązało się z wysokimi oczekiwaniami co do szczegółowości i zgodności z założeniami. Niemniej udało nam się go skutecznie zrealizować i spełnić wszelkie wymagania, tworząc funkcjonalne a jednocześnie eleganckie biuro