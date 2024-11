Granat, drewno, akustyczne sufity. Oto biuro firmy Hoogwegt w Warszawie w biurowcu Lixa

Tak wygląda biuro Hoogwegt w Warszawie w biurowcu Lixa, Za projekt odpowiadają architekci z pracowni BIT CREATIVE. Powtarzającym się motywem jest użycie koloru granatowego, wzorów graficznych oraz litery „H” zaczerpniętych z brandbooka.

Hoogwegt jest dostawcą produktów mlecznych, działającym w ponad 130 krajach. Biuro firmy w Warszawie mieści się w budynku Lixa. Za jego projekt odpowiadają architekci z pracowni BIT CREATIVE

Jak wygląda biuro Hoogwegt w Warszawie?

Biuro Hoogwegt w Warszawie to 767 mkw. powierzchni. Głównym założeniem było stworzenie funkcjonalnego wnętrza, które designem będzie nawiązywało do charakteru oraz brandingu firmy. Stąd też powtarzającym się motywem jest użycie koloru granatowego, wzorów graficznych oraz litery „H” zaczerpniętych z brandbooka inwestora. Są tu zarówno pomieszczenia do pracy, jak i do organizacji spotkań. Ale tworzą one wizualnie jedną, spójną całość.

- Zależało nam na zaprojektowaniu koncepcyjnie spójnej powierzchni, dlatego też ograniczyliśmy paletę użytych barw oraz materiałów. Pomieszczenia przenikają się między sobą, co odzwierciedla m.in. projekt sufitów, który oparty jest na kwadracie oraz wykończeniu materiałami w takim samym szarym kolorze – wyjaśnia arch. Barnaba Grzelecki, właściciel BIT CREATIVE.

Sufit na zamówienie - Nyquista i Morrow Woods

To właśnie projekt sufitów jest elementem, który zasługuje tu na szczególną uwagę. W strefie wejścia oraz w jednej z sal konferencyjnych znajdziemy akustyczny sufit wykonany na zamówienie przez firmę Nyquista.

Prostopadłościenne elementy z materiału typu PET tworzą ciekawą kompozycję naprzemiennie ułożonych pudełek z wycięciami o różnych kształtach - litery „H” nawiązującej do logotypu firmy, kwadratów, okręgów z miejscem na oprawę oraz półkoli.

W pomieszczeniach biurowych, w przestrzeniach typu open space oraz pozostałych salach spotkań z kolei zaprojektowano sufit również wykonywany według indywidulnego projektu, tym razem przez firmę Morrow Woods. Są to wyspy sufitowe z siatki cięto-ciągnione lakierowanej na kolor niebieski oraz wyspy drugiego rodzaju z paneli PET. Obydwie wersje wysp wykończone są laminowaną listwą obwodową w kolorze drewnopodobnym Swiss Krono Dąb Pradawny - takim samym jak na ścianach czy części zabudów meblowych. Dla podkreślenia tych nietypowych elementów i wyciszenia tła strop wraz z instalacjami został pomalowany na kolor biały. Pomiędzy wyspami podwieszone zostały czarne oprawy liniowe w rozmiarze poszczególnych grup wspomnianych wysp.

Biuro jak kawiarnia. Projekt BIT CREATIVE

- Innym ciekawym elementem jest foliowanie, które pojawia się na ścianach szklanych, w których ze względu na ograniczony budżet, szkło ryflowane zastąpiono wzorem drobnych pasków klejonych równolegle i prostopadle do posadzki – dodaje arch. Zuzanna Wojda.

Podział funkcjonalny przestrzeni, drewno i szarość

Istotny był także sam podział funkcjonalny przestrzeni. W przypadku projektu Hoogwegt strefa wejścia składa się z recepcji, poczekali oraz otwartego coffee pointu. W tej części biura użyto dużo drewna oraz różnych materiałów w odcieniach szarości. Kolor ten pojawia się na posadzce, suficie czy froncie lady recepcyjnej. Przeciwwagą dla stonowanej kolorystyki są płytki, meble oraz oprawy dekoracyjne w kolorze granatowym i pomarańczowym.

Hoogwegt: open space i gabinety dla pracowników

Część pracownicza z kolei, na którą składa sią open space oraz pomieszczenia biurowe, to przede wszystkim jasne wnętrza, ocieplone drewnem, z kolorystycznymi akcentami w formie lakierowanej siatki cięto-ciągnionej na suficie czy kolorowych frontów lockerów. Przestrzenie te zróżnicowano poprzez dobranie innych wzorów tapet do gabinetów i do open space’ów. Całość wystroju uzupełnia duża ilość żywej zieleni w wolnostojących oraz stojących na szafkach donicach.

Na powierzchni biura znajdują się łącznie cztery sale spotkań, z których trzy można połączyć w jedną, uzyskując większą przestrzeń dla 20 osób. W tych pomieszczeniach również pojawia się kolor niebieski i zestawienie kolorystyczne drewna z szarością. Sufit jest powtórzeniem elementów z przestrzeni pracowniczych, jednak ze względu na mniejszy rozmiar sal, ograniczonych do wysp z paneli PET. W jednej z mniejszych salek na ścianie znajdziemy wycięte z dibondu symbole z karty graficznej Inwestora, które nawiązują do obszaru aktywności firmy, czyli branży mleczarskiej.

Kolor pomarańczowy w biurze? Tak. Główna sala spotkań

Głowna sala spotkań przeznaczona dla 10 osób nieco wyróżnia się na tle pozostałych ze względu na użycie koloru pomarańczowego w dosyć jaskrawym odcieniu. Jako, że jest to sala przeznaczona głównie dla gości, został tutaj powtórzony sufit ze strefy wejścia, czyli siatka prostopadłościennych, zróżnicowanych kształtem wewnętrznych wycięć pudełek.

Na uwagę zasługuje także pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym. Jego kolorystyka oraz materiały wykończeniowe pomieszczenia również nawiązują do klimatu całości aranżacji. - W kuchni utrzymaliśmy prostą posadzkę oraz otwarty sufit, gdzie jedynie strop pomalowany jest na biało. W zabudowie kuchennej uwagę przyciągają granatowe płytki o różnorodnym wybarwieniu i fronty ze szkła ryflowanego. Z kolei na dwóch przeciwległych ścianach charakterystycznym punktem są dekoracyjne kinkiety umieszczone w osiach okładziny drewnopodobnej. W ten sposób miejsce to staje się mniej formalnym, a jednak ciągle utrzymanym w tej samej tonacji stylistycznej, punktem spotkań pracowników – podsumowuje arch. Jakub Bubel.

Biurowiec Lixa, biura Hoogwegt

Inwestor: Hoogwegt

Lokalizacja: Biurowiec Lixa, Rondo Daszyńskiego, Warszawa

Projekt: BIT CREATIVE w składzie: arch. Barnaba Grzelecki, arch. Jakub Bubel, arch. Zuzanna Wojda

Zobacz zdjęcia wnętrz biura (Fotomohito)

